Перша нарада Сирського і Умєрова: обговорили план ЗСУ в 2024

Міністр оборони провів першу нараду з новим головнокомандувачем ЗСУ. Рустем Умєров і Олександр Сирський обговорили детальний план дій армії на цей рік.

Міністр оборони України Рустем Умєров провів у п'ятницю, 9 лютого, першу робочу нараду з новим головнокомандувачем Збройних сил України (ЗСУ) Олександром Сирським.

Як повідомляє міноборони, вони обговорили питання детального плану дій ЗСУ на 2024 рік.

"Надзвичайно важливе питання - налагодження системи логістики та вчасного задоволення військових необхідними потребами. Фокус - на дієву систему ротацій та відпочинку підрозділів", - сказав Умєров.

Також обговорювалось питання підвищення якості навчання військових, забезпечення навчальних центрів, підготовки нових інструкторів і врахування сучасного досвіду.

Окрему увагу приділили новому роду сил ЗСУ - Силам безпілотних систем.

"Ми очікуємо на нові рішення, узагальнення досвіду. І головне - технічні завдання для розробки нових зразків. Тих, які створять нам стратегічну перевагу завтра", - сказав Умєров.

Раніше цього дня Сирський оприлюднив перше звернення після призначення на посаду. У ньому він назвав "майбутні вектори побудови перемоги" у війні та окреслив основні завдання.

Читайте також: Олександр Сирський: що відомо про нового головкома ЗСУ з позивним "Барс"