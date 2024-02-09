Сирський назвав майбутні вектори перемоги у війні

Новий головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ) Олександр Сирський у п'ятницю, 9 лютого, оприлюднив перше звернення після призначення на посаду. У ньому він назвав "майбутні вектори побудови перемоги" у війні та окреслив основні завдання.

"Запровадження нових технічних рішень і масштабування успішного досвіду як, приміром, застосування безпілотних систем, сучасних засобів радіоелектронної боротьби є одним з майбутніх векторів побудови перемоги у нашій визвольній війні. Лише зміни та постійне удосконалення засобів і методів ведення бойових дій дасть змогу досягти успіху на цьому шляху", - написав головком у Telegram.

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Сирський: "Життя і здоров'я військових - головна цінність"

Сирський наголосив, що на порядку денному стоять нові завдання. "Насамперед це чітке й детальне планування дій усіх органів військового управління, об'єднань, з'єднань і частин з урахуванням потреб фронту в новітній зброї, яка надходить від міжнародних партнерів", - написав головком. Він також зазначив, що найшвидший і раціональний розподіл і доставка всього необхідного для бойових частин була й залишається основним завданням військової логістики.

Сирський наголосив, що завдання штабів усіх рівнів - "знати всі без винятку потреби фронту і володіти ситуацією на кожній його ділянці". "Саме кваліфікація особового складу органів військового управління є вирішальною для розробки й успішної реалізації задумів та планів", - написав він.

Новопризначений головнокомандувач ЗСУ також вказав, що "життя і здоров’я військовослужбовців завжди були та є головною цінністю української армії". "Відтак, дотримання балансу між виконанням бойових завдань та відновленням частин і підрозділів з інтенсифікацією навчання та підготовки особового складу залишається як ніколи актуальним", - наголосив він.

Також однією з головних складових загального успіху у війні, вважає Сирський, є надійний тил.

Нагадаємо, 8 лютого президент України Володимир Зеленський призначив Сирського головнокомандувачем ЗСУ.

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