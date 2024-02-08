Як в Україні реагують на заміну головкома ЗСУ

Українські політики дякують Валерію Залужному у соцмережах, опозиція пророкує розлад в армії та невдачі на фронті. DW зібрала реакції в Україні на заміну головнокомандувача ЗСУ.

Заміна головнокомандувача Збройних сил України лишалась інтригою майже рік: про неї нашіптували джерела в Офісі президента України та уряді, до відставки Валерія Залужного закликали провладні депутати з парламентської трибуни. Зрештою минулого тижня про оновлення командування ЗСУ обмовився сам Володимир Зеленський. Однак остаточне рішення він оприлюднив у звичній йому манері - вже ввечері, після неконкретного повідомлення про зустріч із генералом та слів подяки. А пояснював його лише обраним журналістам на закритій зустрічі не під запис.

"Запропонував Валерію Федоровичу й надалі бути в команді", - написав глава української держави у своєму Telegram-каналі. Утім, серед оприлюднених ще через годину офіційних указів документа про нове призначення Залужного не було.

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Генерали у своїх лабіринтах

Слідом за Володимиром Зеленським його соратники в четвер увечері розсипалися в подяках тепер уже ексголовнокомандувачеві. Але повторювали натяки останнього на те, що ж стало приводом для відставки. "Ситуація на фронті непроста та вимагає рішучих рішень та нових підходів", - зазначив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. "Нам усім треба подвоїти, потроїти зусилля", - додав очільник Кіровоградщини Андрій Райкович.

Володимир Зеленський очікує від Олександра Сирського скорочення кількості генералів у штабах Фото: Efrem Lukatsky/AP Photo/picture alliance

З усього Офісу президента чи не найдетальніше пояснив причини заміни головкома радник Михайло Подоляк. "Рішення обумовлене необхідністю переглянути тактику дій, яка не забезпечила в повному обсязі належного результату торік, не допустити стагнації по лінії фронту, яка негативно впливає на суспільні настрої", - написав він у Telegram, тим самим підтвердивши: минулорічні невдачі на фронті керівництво держави воліє списувати на стратегічне командування.

Розповідаючи про завдання, які стоять перед новим головнокомандувачем Олександром Сирським, Зеленський вжив уже звичне слово "перезавантаження" щодо генералітету. Зокрема він закликав прибрати "невиправдану чисельність у штабах". А втім, у переліку завдань - і підвищення технологічної оснащеності армії та якості навчання солдатів, тобто пріоритети, про які згадував у своїх останніх статтях і Валерій Залужний.

"Сьогодні технології визначають організаційну структуру армії та змінюють доктрину ведення війни", - прокоментував у Telegram заміну командування один із найбільш наближених до президента урядовців, віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. - Разом із Сирським прийде до управління команда бойових командирів, які проявили себе в боях, розуміють потреби Збройних сил і знають, що змінити. Молоді генерали Гнатов, Скібюк, Драпатий та полковники Паліса, Сухаревський, що не бояться використовувати технології - запорука успіху й класна мотивація для усіх військовослужбовців продовжувати будувати кар'єру у ЗСУ".

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Привід для політичної критики

Згадані Федоровим прізвища вищого офіцерського складу - малознайомі широкому українському загалу. Тоді як Валерій Залужний, згідно з грудневим опитуванням Київського міжнародного інституту соціології, відомий 97 відсоткам українців і в 92 відсотків викликав довіру. Для порівняння прізвище генерала Сирського - на той час командувача Сухопотних військ - майже половині опитаних було невідоме. Згідно з тим же опитуванням, 72 відсотки українців негативно поставилися б до відставки головнокомандувача.

Графіті із Валерієм Залужним з'являлись у щойно звільнених містах. Херсон, листопад 2022 року Фото: Igor Burdyga/DW

Власне така популярність і могла стати однією із причин для його відставки - Офіс президента буцімто бачив у генералі політичного суперника, переконували раніше DW деякі політичні оглядачі. Сам Валерій Залужний раніше про політичні амбіції не згадував.

Однак чимало опозиційних політиків використали його звільнення як привід для критики президента. "Сподіваюся, влада аргументує суспільству такі зміни. Коли тривають важкі бої на передовій, коли потрібно продовжувати ефективну співпрацю з іноземними партнерами. Коли для єдності суспільства потрібні авторитети, яким воно довіряє", - написав у своєму Telegram-каналі мер Києва Віталій Кличко.

"Хибне рішення, яке матиме наслідки для держави та народу… Відсьогодні за всі можливі невдачі на фронті відповідальність несе Офіс на чолі з особою, яка відправила у відставку ефективного керівника Сил оборони", - ще більш категорично написала у Facebook депутатка Ірина Фріз з "Європейської солідарності", яка входить до складу профільного парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони й розвідки.

Ввечері четверга інші члени комітету - ані від пропрезидентської фракції, ані від опозиції - не були доступні від коментарів: вони або не брали слухавки, або відмовлялись коментувати.

Тим часом Мар'яна Безугла, якій її різкі закиди у бік Залужного коштували членства у фракції "Слуги народу" і ймовірного місця у комітеті, написала у Facebook: "Недооцінили суб'єктність жінки й силу правди. Буває. Ну що ж. Тепер маємо хоча б шанс".