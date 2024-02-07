Нардепка Безугла повідомила про вихід зі "Слуги народу"

Керівництво "Слуги народу" задовільнило її заяву про вихід з партії, заявила Мар'яна Безугла. Нардепка також закликає "відпустити" її з однойменної фракції у Верховній Раді.

Депутатка Верховної Ради Мар'яна Безугла у вівторок, 6 лютого, заявила, що голова "Слуги народу" Олена Шуляк задовольнила її заяву про вихід з партії.

"В партії не відбувається майже нічого, всі самі по собі, і як голова Олена Шуляк не полірувала би картинку, ділу то не допоможе", - написала вона у Facebook.

Безугла стверджує, що її "спроби довести, що партії треба вибратися із зелених хмаринок 2019", змінити формат, позиціонування, тощо - ігнорувалися. "Все ж вважаю, "Слуга Народу" не жахлива партія. Тут працює багато нормальних менеджерів, серед партійців сотні цікавих людей. Можна було б багато чого розвинути", - додала вона.

Також у вівторок Безугла повідомила, що звернулася до голови фракції "Слуга народу" у Раді Давида Арахамії і керівництва парламенту, "щоб таки зачитали мій вихід із фракції "Слуги Народу", не "загубили" ніде". "Відпустіть", - написала вона у Facebook.

Безуглу досі не звільнили з керівництва комітету Ради з нацбезпеки

Безугла довгий час критикувала головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного, через що лунали заклики звільнити їїз посади заступниці голови комітету Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Зрештою, на початку січня комітет сам рекомендував відкликати її з цієї посади. Втім, на голосування парламенту це питання досі не винесли.

В середині січня Безугла написала заяви про вихід із структур "Слуги народу", заявивши, що не потребує "слабкої фракції та партії".