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Сирський провів кадрові перестановки серед командирів бригад

Євгенія Наконечна
2 березня 2024 р.

Головнокомандувач ЗСУ відвідав Східний фронт і змінив командирів окремих бригад, які своїми наказами "створювали загрозу життю підлеглих" і не володіли оперативною обстановкою.

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Олександр Сирський (архівне фото)
Головнокомандувач Збройних сил України Олександр СирськийФото: Vadim Ghirda/AP Photo/picture alliance

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський  провів кадрові зміни на Східному фронті. Про це він повідомив у суботу, 2 березня, у Telegram. Cирський зазначив, що в окремі бригади, "де є проблеми з підготовкою штабу" надіслали групи фахівців для  "передачі досвіду та надання допомоги".

Головнокомандувач підкреслив, що бригади забезпечили резервами, боєприпасами і БПлА за результатам заслуховування командирів бригад. У випадках, коли командири не володіли обстановкою або їхні команди створювали "загрозу життю та здоров'ю підлеглих " провели кадрові зміни.

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Сирський окремо відзначив дії військовослужбовців 54 окремої механізованої бригади, "які влучним артилерійським вогнем у поєднанні з грамотним мінуванням знищили дві колони бронетехніки противника, стійкість та мужність бійців 25 окремої повітряно-десантної бригади (опдбр) та 47 омбр в боях за Орлівку та Бердичі, рішучість і сміливість воїнів 79 окремої десантної штурмової бригади (одшбр) під час відбиття ворожих атак в районі Новомихайлівки".

Він назвав ситуацію на фронті складною, але контрольованою.

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