Дрони є запорукою успіху України у війні - Сирський

Головнокомандувач ЗСУ назвав пріоритетом розвиток застосування безпілотних систем. Він наголосив, що ЗСУ мають бути забезпечені найефективнішим та найновішим озброєнням.

Запорукою переваги України над Росією є технології та технологічність, і чільне місце цьому питанні посідають безпілотні системи. Саме розвиток застосування таких систем головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ) Олександр Сирський назвав своїм пріоритетом.

"Збройні сили України, зокрема, повинні бути забезпечені найефективнішим та найновішим озброєнням. Окремий акцент - на підготовці фахівців з радіоелектронної боротьби, безпілотних систем, автоматизованих систем управління тощо", - написав Сирський увечері у понеділок, 18 березня, у Telegram.

У ЗСУ за цей напрямок відповідає його заступник, полковник Вадим Сухаревський, нагадав Сирський. За його словами, вони разом працюють "над пришвидшенням впровадження технологічних інноваційних рішень й забезпечення інституційної стійкості та адаптивності" органів управління Сил оборони України.

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Також Сирський зазначив, що ЗСУ шукають "асиметричні рішення, щоб отримати якісну перевагу над кількісно переважаючим противником". "Підходимо комплексно до планування наших потреб, насамперед враховуючи актуальний досвід з поля бою. Але найважливішим завданням, яке повинні виконувати технології та інновації - збереження життя наших військових", - додав він.

Нагадаємо, що 18 березня, Кабінет міністрів додатково виділив п'ять мільярдів гривень на закупівлю дронів для ЗСУ.

Крім цього, 14 і 15 лютого партнери України по НАТО і формату "Рамштайн" дали старт роботі нових коаліцій. Так, Латвія очолить коаліцію дронів, готову поставити мільйон безпілотників для ЗСУ. За даними глави українського міноборони Рустема Умєрова, до коаліції долучилися Швеція, Великобританія, Данія, Німеччина, Литва, Естонія та Нідерланди.

Країни зобов'язалися інвестувати у виробництво і поставляти Україні безпілотники та запчастини. Плануються також випробування дронів і навчання військовослужбовців. Латвія виділяє на ці цілі 10 мільйонів євро, а Великобританія заявила, що надасть тисячі FPV-дронів, що довели свою ефективність на полі бою.