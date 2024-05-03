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ГУР: РФ окупує Часів Яр і наступатиме на Харківщину, Сумщину

Анастасія Шепелева
3 травня 2024 р.

За словами Вадима Скібіцького, час російського наступу на Харківську та Сумську області залежить від міцності української оборони на Донбасі, де захоплення окупантами Часового Яру - лише "питання часу".

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ЗСУ неподалік Часового Яру
Українські війська неподалік Часового ЯруФото: Andre Alves/AA/picture alliance

Російські окупаційні війська готуються до наступальної операції у Харківській та Сумській областях, заявив заступник начальника Головного управління розвідки (ГУР) міністерства оборони Вадим Скібіцький в інтерв'ю виданню The Economist, оприлюдненому 2 травня.

За його словами, час наступу залежить від міцності української оборони на Донбасі, який Росія прагне повністю окупувати. Скібіцький повторив, що окупанти отримали наказ "взяти щось" до святкування в Москві Дня Перемоги 9 травня, а якщо не вдасться - до візиту Володимира Путіна в Пекін тижнем пізніше. Як каже розвідник, швидкість і успіх просування визначатимуть, коли і де росіяни завдадуть наступного удару, натомість проблема України - у відсутності зброї.

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Окупація Часового Яру - питання часу

Найбільше занепокоєння викликає Часів Яр, який є "ключем до подальшого просування російських військ до останніх великих міст Донецької області".

На думку Скібіцького, це питання часу, коли Часів Яр впаде як Авдіївка. "Звичайно, не сьогодні-завтра, але все залежить від наших резервів і запасів", - каже він.

За його словами, російська армія вже не є тією пихатою організацією, якою була в 2022 році, і зараз діє як "єдиний організм з чітким планом і під єдиним командуванням".

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РФ може зібрати понад 100 тисяч для наступу

За даними Скібіцького, Росія задіяла в Україні понад пів мільйона сухопутних військ, а для наступу на Харківщину та Сумщину зібрала 35 тисяч осіб, утім має плани розширити до 50-70 тисяч. Крім того, РФ "формує дивізію резервів" (від 15 тисяч до 20 тисяч людей), яку може додати до основних сил.

Він запевняє, що цього недостатньо для операції з захоплення великого міста, але вистачить для виконання меншого завдання: "Швидка операція, щоб увійти і вийти - можливо. Але операція з захоплення Харкова чи навіть Сум - це зовсім іншого порядку. Росіяни це знають. І ми це знаємо".

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Тришаровий план РФ з дестабілізації України

Скібіцький назвав травень "ключовим місяцем", коли Росія реалізовуватиме "тришаровий план" дестабілізації.

Перший та ключовий - військовий. Проблема для України полягає в тому, що підтримана Конгресом США з запізненням допомога тижнями йтиме до лінії фронту та все одно навряд зможе зрівнятися з російськими запасами снарядів чи забезпечити ефективний захист від низькотехнологічних руйнівних керованих авіабомб.

Другим фактором є російська дезінформаційна кампанія в Україні, спрямована на підрив процесу мобілізації та політичної легітимності президента Володимира Зеленського, чий термін умовно закінчується 20 травня, хоча Конституція чітко дозволяє його продовження у воєнний час.

Третій фактор - спроби РФ міжнародно ізолювати Україну. "Вони будуть розхитувати ситуацію будь-яким способом", каже Скібіцький.

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Вадим Скібіцький. Інтерв'ю The Economist

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