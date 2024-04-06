Зеленський: Харків надійно захищений оборонними рубежами

Президент України Володимир Зеленський назвав дезінформацією повідомлення про підготовку Росією масштабного наступу на Харків. Відповідну заяву він зробив у суботу, 6 квітня, в інтерв'ю загальнонаціональному телемарафону "Єдині новини".

"Харків сьогодні захищений. Що стосується оборонних рубежів, що стосується нашого війська, сьогодні Харків не знаходиться у небезпеці", - запевнив Зеленський.

Водночас він визнав, що для росіян це місто-мільйонник - "бажана ціль". "Ну, росіяни не приховують - весь схід, і не тільки схід, а й південь нашої держави, і такі міста як Харків, Краматорськ - це їхня бажана ціль. Але сьогодні ми захищаємо абсолютно впевнено Харківщину", - наголосив президент.

За його словами, нині РФ проводить масштабну дезінформаційну кампанію, і може поширювати цю неправдиву інформацію через західні та навіть українські ЗМІ, тож на цьому тлі "все треба дуже ретельно перевіряти". "Ніхто не заспокоює, ми у війні, але і перебільшувати не треба", - сказав він.

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Проти КАБів має бути комбінований захист

При цьому Зеленський визнав, що Харків не захищений "з точки зору неба - протиповітряного щита". Одним з нагальних питань він назвав протидію російським літакам, які є носіями керованих авіабомб (КАБ).

За його словами, нині Сили оборони застосовують для протидії цим ударам лише системи протиповітряної оборони (ППО), а їхнє ефективне використання змусило пілотів РФ запускати такі авіабомби з більшої дистанції. "На тій дистанції, на якій ми збивали їхні носії, вони зрозуміли, що не треба заходити так глибоко до нас. Тому вони зараз збільшили відстань. І ми повинні збільшувати системи ППО, які далекобійні. Підкреслю, що Росія цього дуже боїться", - сказав Зеленський.

Очікується, що ситуацію мають значно покращити винищувачі F-16, які невдовзі отримають Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ). Втім їхньої кількості буде замало для повного захисту від КАБів, оскільки вони становитимуть лише 10 відсотків від загальної кількості бойових літаків, тож нині Україна розробляє власну зброю для протидії російській авіації, розповів Зеленський.

Скільки треба Patriot і F-16, щоб закрити небо?

Президент вказав, що на майбутнє Україні бажано мати 25 систем ППО Patriot або її аналогів, щоб повністю захистити повітряний простір країни від російських атак.

"Можу сказати: щоб закрити Україну повністю, на майбутнє бажано мати 25 систем Patriot - по шість-вісім батарей у кожній. Я ніколи про це не говорив. Проте не бачу тут секретів, бо вже всі наші партнери про це чудово знають. Навіть знають точки, де мають стояти відповідні системи і діяти. Система Patriot або аналоги", - пояснив він.

Нині нестача ППО негативно позначається на захисті енергетичної інфраструктури, оскільки РФ має ракети, проти яких бетонні захисні системи енергооб'єктів виявилися неефективними, пояснив Зеленський.

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Зеленський: Для контрнаступу ЗСУ немає боєприпасів

Президент визнав, що "для контрнаступальних дій у нас снарядів немає", як і "для зриву наступу росіян зброї не вистачає", хоча є кілька ініціатив, покликаних допомогти.

У цьому контексті він наголосив на важливості розблокування допомоги від США: "Ми розуміємо, коли контрнаступальні дії можуть бути в росіян. Тому ось вам і відповідь, коли критично отримати відповідну дефіцитну зброю. Без цих грошей таких обсягів нам не одержати".

Зеленський зазначив, що Україна передала партнерам інформацію щодо потреб, які дозволили б не лише стримувати, а й перешкоджати російському наступу завданням ударів по місцях зосередження агресорів.

Зведення фортифікацій. І на кордоні з Білоруссю теж

Зеленський також розповів, що на деяких відтинках фронту будівництво оборонних фортифікаційних укріплень виконано на 92-98 відсотків, а три лінії оборони зводять навіть там, де немає бойових дій.

"Те, що ми будуємо рубежі, - не секрет. Це повинні знати і росіяни, і білоруси або росіяни на території Білорусі. Так, тут є рубежі. Так, тут будуть три потужні лінії оборони. Тут є військо. Є і "зуби дракона", і протитанкові рови. Секретів немає, приховувати це не потрібно, тому що вони мають знати, що буде опір. І суспільство наше має знати, що тут потужний захист", - сказав він.

Водночас, за його словами, сьогодні Україна не бачить "ніяких планів, загроз і потужностей" з Білорусі.