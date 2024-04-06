РФ ударила балістикою по Одещині, КАБ - по Харкову: є жертви

Поблизу Одеси "Іскандер-М" ударив по об'єкту комунального господарства, а в Харкові російська керована авіабомба вдарила по житловому кварталу. Внаслідок ударів є загиблі й постраждалі.

Російські війська завдали вдень в суботу, 6 квітня, ракетного удару по Одещині.

Як повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер, удару завдали балістичною ракетою "Іскандер-М" по об'єкту комунального господарства в Одеському районі.

"Пошкоджено обладнання, адмінбудівля. Загинув цивільний співробітник", - написав він у Telegram.

Тим часом мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що житловий район міста вкотре зазнав російського удару - імовірно, з застосуванням керованої авіаційної бомби (КАБ).

"Є інформація про одного загиблого. Також є поранені", - написав він у своєму Telegram-каналі.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що російський удар припав на Шевченківський район міста-мільйонника. "За попередніми даними, одна людина загинула, ще одна отримала поранення. Є пошкодження цивільної інфраструктури, загорання автомобіля", - написав він.

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У Харкові зросла кількість жертв нічного удару РФ

Своєю чергою начальник слідчого управління Національної поліції в Харківській області Сергій Болвінов повідомив, що число загиблих внаслідок нічного обстрілу Харкова зросло до семи. "Ще 11 людей отримали поранення", - додав він.

Свій допис Болвінов доповнив фотодоказами, де видно вирви від вибухів ракет С-300. "Посеред побитих дев'ятиповерхівок - дві вирви, розміром 5 на 5 метрів", - написав він.

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