Війська РФ вдарили дронами по Харкову: загинули 6 людей

Внаслідок удару безпілотниками, якого війська РФ завдали уночі по Харкову, пошкоджено щонайменше дев'ять багатоповерхівок. Шестеро людей загинули, ще 10 - зазнали поранень.

Російські війська в ніч на суботу, 6 квітня, вдарили по Харкову безпілотниками. Як повідомив мер міста Ігор Терехов, дрони поцілили у житлову забудову Шевченківського району. Внаслідок атаки шестеро людей загинули, ще десять - поранені.

"Пошкоджені щонайменше дев'ять багатоповерхівок, три гуртожитки, низка адміністративних будівель, крамниця, АЗС, СТО та 10 авто", - написав Терехов у Telegram.

За даними очільника Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олега Синєгубова, наймолодшому постраждалому - 23 роки. Він отримав вибухову травму та уламкові поранення. У стані середньої важкості також перебувають 25-річна та 71-річна жінки, шість чоловіків від 35 до 85 років. Інші постраждалі - з легкими пораненнями.

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Під ударом були й південні регіони

Уночі під ударом військ РФ цієї ночі був і південь України. Як повідомили в оперативному командуванні "Південь", сили ППО працювали близько п'яти годин, відбиваючи атаку дронів з південного напрямку. Зрештою їм вдалось знищити 14 дронів: сім на Херсонщині, по три на Запоріжжі та Дніпропетровщині, ще один - на Миколаївщині.

"На жаль, не вдалось уникнути влучань. Ворог продовжуючи тероризувати цивільну інфраструктуру, поцілив у агропромислове підприємство на Херсонщині. Виниклу пожежу було оперативно ліквідовано вогнеборцями. Люди не постраждали", - йдеться в дописі ОК "Південь" у Telegram.

Крім того, зранку війська РФ атакували ракетами Запоріжжя, націлюючись на промислові об'єкти. Внаслідок удару зайнялась пожежа, понівечено виробничі будівлі. Попередньо, люди не постраждали.

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