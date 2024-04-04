Нічний удар по Харкову: серед загиблих - рятувальники

Війська РФ атакували Харків дронами, поціливши в кілька будинків. Під час ліквідації наслідків першого удару російські сили вдарили знову - загинули троє рятувальників.

Російські війська в ніч на четвер, 4 квітня, завдали низки ударів дронами по Харкову, поціливши в декілька житлових будинків. Як повідомив мер Харкова Ігор Терехов, один з БпЛА влучив в 14-поверховий будинок. Це призвело до руйнувань квартир на декількох поверхах, а також до пошкодження зовнішньої стіни. Внаслідок влучання загинула 69-річна жінка, уточнив очільник Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

Також війська РФ поцілили у багатоквартирний житловий будинок у Новобаварському районі міста. Після того, як на місце влучання прибули рятувальники, війська РФ завдали ще одного удару. Внаслідок атаки загинули троє працівників ДСНС: двоє з них від отриманих поранень на місці, ще один помер дорогою в лікарню, повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій. Ще один рятувальник зазнав поранень. Також було пошкоджено три одиниці техніки.

Ще 12 людей зазнали поранень різного ступеня тяжкості внаслідок удару, повідомив Ігор Терехов. Серед постраждалих - медсестра екстреної медичної допомоги, яка разом з бригадою прибула на місце подій для надання допомоги. "49-річний чоловік перебуває у важкому стані, інші пацієнти - у середньому та легкому станах", - уточнив Синєгубов.

За його даними війська РФ випустили по Харкову щонайменше 15 безпілотників, частину із них збили сили ППО.

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