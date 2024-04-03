Зеленський: У березні РФ випустила понад тисячу ракет і БпЛА

Зеленський: У березні РФ випустила понад тисячу ракет і БпЛА3 квітня 2024 р.
Протягом березня війська РФ застосували для ударів по території України понад 400 ракет різних типів, понад 600 ударних дронів типу Shahed і понад три тисячі керованих авіабомб, повідомив у середу, 3 квітня, президент України Володимир Зеленський. За його словами, "особливо жорстоко" російські війська бʼють по прифронтових територіях та прикордонних громадах.
"Наш Харків, більш ніж мільйонне місто, зазнає ударів ракет і дронів з першого дня цієї війни. Тепер російські терористи застосовують ще й авіабомби проти Харкова. Це щоденні знущання і біль, щоденні втрати у місті. Зруйнована критична інфраструктура, щодня руйнування звичайних житлових будинків", - йдеться у повідомленні Зеленського у Telegram.
Він наголосив, що уникнути цього можна за допомогою надійних систем протиповітряної оборони, які "можуть врятувати життя наших людей та повернути безпеку нашим містам".
"Петріоти" в руках українців довели, що всі форми російського терору можуть програти. І це потрібно – потрібно для нашого Харкова та всіх інших міст і громад, чиє життя зараз під російськими ударами", - сказав президент.
Читайте також: Як енергосистема України витримала чергову ракетну атаку РФ?
Аварійні відключення діють лише в Харкові
Як повідомило міністерство енергетики України 3 квітня, внаслідок пошкодження енергооб'єктів в Харкові досі застосовуються обмеження постачання електроенергії. За минулу добу погодинно знеструмлювалися близько 230 тисяч споживачів. Зранку 3 квітня графіки відключень також діють - без електрики 115 тисяч абонентів. В інших областях країни обмежень споживачів не планується, додали у відомстві.
"Дефіциту електроенергії не передбачається. Енергосистема України працює стабільно та збалансовано", - додали у міненерго.
Читайте також: 99 ракет і дронів за ніч: Повітряні сили відзвітували про масований удар РФ
Удари РФ по енергосистемі України
Останніми тижнями війська РФ намагається цілеспрямовано завдавати ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури України, використовуючи для цього і дрони, і ракети різних типів.
Так, масована атака 22 березня стала наймасштабнішою атакою на українську енергетичну інфраструктуру за останній час. Тоді, зокрема, війська РФ поцілили в ДніпроГЕС- найбільшу гідроелектростанцію України. Також повідомляється, що внаслідок російського ракетного удару 22 березня була зруйнована Зміївська теплова електростанція (ТЕС) - одна з найбільших у Харківській області.
Ще одним серйозним ударом став той, якого війська РФ завдали у ніч проти 29 березня. Цілили, зокрема, в Канівську та Дністровську ГЕС. Через пошкодження внаслідок удару у шести областях запроваджували графіки аварійних відключень електроенергії.
В ніч проти 3 квітня, за даними командування Повітряних сил ЗСУ, війська РФ атакували Україну трьома зенітними керованими ракетами С-300 та чотирма дронами Shahed-136/136. Ракетний удар прийшовся по Донеччині, водночас усі чотири БплА сили оборони України знешкодили у Хмельницькій, Житомирській, Кіровоградській та Черкаській областях.