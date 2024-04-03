Зеленський: У березні РФ випустила понад тисячу ракет і БпЛА

Лише протягом березня війська РФ запустили по Україні понад тисячу ракет та дронів, а також понад три тисячі КАБів, повідомив Володимир Зеленський. Захистити українців, за його словами, можуть надійні системи ППО.

Протягом березня війська РФ застосували для ударів по території України понад 400 ракет різних типів, понад 600 ударних дронів типу Shahed і понад три тисячі керованих авіабомб, повідомив у середу, 3 квітня, президент України Володимир Зеленський. За його словами, "особливо жорстоко" російські війська бʼють по прифронтових територіях та прикордонних громадах.

"Наш Харків, більш ніж мільйонне місто, зазнає ударів ракет і дронів з першого дня цієї війни. Тепер російські терористи застосовують ще й авіабомби проти Харкова. Це щоденні знущання і біль, щоденні втрати у місті. Зруйнована критична інфраструктура, щодня руйнування звичайних житлових будинків", - йдеться у повідомленні Зеленського у Telegram.

Він наголосив, що уникнути цього можна за допомогою надійних систем протиповітряної оборони, які "можуть врятувати життя наших людей та повернути безпеку нашим містам".

"Петріоти" в руках українців довели, що всі форми російського терору можуть програти. І це потрібно – потрібно для нашого Харкова та всіх інших міст і громад, чиє життя зараз під російськими ударами", - сказав президент.

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Аварійні відключення діють лише в Харкові

Як повідомило міністерство енергетики України 3 квітня, внаслідок пошкодження енергооб'єктів в Харкові досі застосовуються обмеження постачання електроенергії. За минулу добу погодинно знеструмлювалися близько 230 тисяч споживачів. Зранку 3 квітня графіки відключень також діють - без електрики 115 тисяч абонентів. В інших областях країни обмежень споживачів не планується, додали у відомстві.

"Дефіциту електроенергії не передбачається. Енергосистема України працює стабільно та збалансовано", - додали у міненерго.

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Удари РФ по енергосистемі України

Останніми тижнями війська РФ намагається цілеспрямовано завдавати ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури України, використовуючи для цього і дрони, і ракети різних типів.

Так, масована атака 22 березня стала наймасштабнішою атакою на українську енергетичну інфраструктуру за останній час. Тоді, зокрема, війська РФ поцілили в ДніпроГЕС- найбільшу гідроелектростанцію України. Також повідомляється, що внаслідок російського ракетного удару 22 березня була зруйнована Зміївська теплова електростанція (ТЕС) - одна з найбільших у Харківській області.

Ще одним серйозним ударом став той, якого війська РФ завдали у ніч проти 29 березня. Цілили, зокрема, в Канівську та Дністровську ГЕС. Через пошкодження внаслідок удару у шести областях запроваджували графіки аварійних відключень електроенергії.

В ніч проти 3 квітня, за даними командування Повітряних сил ЗСУ, війська РФ атакували Україну трьома зенітними керованими ракетами С-300 та чотирма дронами Shahed-136/136. Ракетний удар прийшовся по Донеччині, водночас усі чотири БплА сили оборони України знешкодили у Хмельницькій, Житомирській, Кіровоградській та Черкаській областях.