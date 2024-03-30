РФ вдарила по Харкову, попередньо - керованим снарядом

Війська РФ увечері 30 березня завдали удару по житловій забудові Харкова. Попередньо, минулося без постраждалих, у житлових будинках пошкоджене скління.

Війська РФ увечері суботи, 30 березня, завдали чергового удару по Харкову, поціливши в район житлової забудови, повідомив мер міста Ігор Терехов.

"Знову "приліт" по району житлової забудови. Шевченківській район. Росія - держава-терорист", - написав він у Telegram. Згодом він повідомив, що, за попередніми даними, минулося без постраждалих.

Водночас очільник Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов додав, що, імовірно, армія РФ вдарила по Харкову керованим снарядом.

"За попередніми даними, окупанти знову вдарили по цивільній інфраструктурі керованим снарядом. Станом на зараз - без постраждалих. У житлових будинках є пошкодження скління. Профільні служби працюють на місцях", - написав він у Telegram.

Війська РФ вже били по Харкову керованими снарядами

Нагадаємо, що днями війська РФ також завдали удару по Шевченківському району Харкова. Тоді одна людина загинула, ще близько 20 - зазнали поранень, значних пошкоджень зазнали п'ятиповерхові житлові будинки. За даними місцевої влади і правоохоронних органів, попередньо, тоді війська РФ застосували керовані боєприпаси УМПБ Д-30 СН - уніфіковані міжвидові плануючі боєприпаси калібром 30 сантиметрів.

У Офісі генерального прокурора заявили, що то був перший випадок, коли збройні сили РФ вдарили таким видом боєприпасу по місту. Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (частина друга 438 КК України).

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