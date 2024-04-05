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Ракетні удари РФ по Запоріжжю: 4 загиблих, понад 20 поранені

Степан Смишляєв
5 квітня 2024 р.

Російські війська випустили по житловому району Запоріжжя п'ять ракет, двічі обстрілявши одне й те ж місце. Загинули четверо людей, поранені понад 20, зокрема журналісти "ТСН" і "Укрінформу".

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Російський ракетний удар по Запоріжжю 22 березня
Наслідки ракетного удару РФ по Запоріжжю 22 березняФото: REUTERS

У п'ятницю, 5 квітня, російські війська завдали п'ять ракетних ударів по житловому району Запоріжжя.

Станом на 20:30 відомо про чотирьох загиблих і понад 20 поранених, кількох - у важкому стані. 

Атака відбулася в два етапи: спочатку армія РФ вдарила трьома ракетами, а згодом завдала повторного удару ще двома. "Буквально за 40 хвилин у те саме місце - щойно там почали працювати рятувальники, поліцейські", - розповів голова Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров в ефірі національного телемарафону. 

Як повідомили у Національній поліції, серед постраждалих - двоє журналістів, які "потрапили під повторний обстріл, коли працювали на місці події". Як пише "Суспільне", йдеться про кореспондентів державної інформаційної агенції "Укрінформ" і програми "ТСН" на телеканалі "1+1". 

Внаслідок атаки частково пошкоджені щонайменше три багатоповерхових будинки, 10 приватних, магазини, промислова інфраструктура.

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