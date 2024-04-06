Нічна атака РФ: ППО знищила 28 з 32 дронів та три ракети

Уночі війська РФ вдарили по Україні 32 дронами та шістьма ракетами. ППО збила 28 безпілотників та три ракети.

Російські війська в ніч проти суботи, 6 квітня, завдали чергового комбінованого удару по Україні, випустивши 32 ударних БпЛА типу Shahed-131/136, також шість ракет різних типів: три зенітні керовані ракети С-300, дві крилаті ракети Х-101/Х-555 та одну крилату ракету "Калібр". Про це повідомили у командуванні Повітряних сил ЗСУ.

Дрони війська РФ запускали з російських Приморсько-Ахтарська та Курська, С-300 - з Бєлгорощини, Х-101/Х-555 - із літаків стратегічної авіації з Саратовської області, а "Калібр" - з акваторії Чорного моря.

"В результаті протиповітряного бою Силами оборони України збито дві крилаті ракети Х-101/Х-555, крилату ракету "Калібр" та 28 ударних БпЛА Shahed-131/136", - зазначили в командуванні ПС ЗСУ.

Жертви атаки у Харкові

Внаслідок низки ударів у Шевченківського районі Харкова загинули шестеро людей, ще 11 – поранені.

Як уточнив очільник Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олеє Синєгубов, перший обстріл з використанням С-300 війська РФ здійснили невдовзі після опівночі. Повторного удару вони завдали о першій ночі. Пошкоджені багатоповерхівки, адміністративні будівлі, гуртожитки, дитячий садок, магазини, кафе та автомобілі. Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (частина друга 438 КК України).

На Херсонщині, за даними ОК "Південь", РФ поцілила у агропромислове підприємство, пожежу ліквідували, ніхто не постраждав. Крім того, зранку війська РФ атакували ракетами Запоріжжя, націлюючись на промислові об'єкти. Внаслідок удару зайнялась пожежа, понівечено виробничі будівлі. Попередньо, люди не постраждали.

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