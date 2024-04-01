Потреби в евакуації Харкова немає - Терехов

Російські війська не наблизились до Харкова, вони використовують нові боєприпаси, повідомив мер міста Ігор Терехов. Інтерв'ю з ним опублікувало українське видання Liga.net у понеділок, 1 квітня.

Терехов зазначив, що влучання в об'єкти міста почастішали саме через боєприпаси, які здатні долати довші відстані. "Росія почала бити по місту новими боєприпасами - вони проходять відстань до 90 кілометрів. За останній тиждень таких ударів було вже два. Б'ють росіяни і з С-300. Найчастіше "летить" з Бєлгородської області", - розповів мер Харкова.

Він наголосив, що внаслідок ударів у місті сильно пошкоджена енергетична інфраструктура: "Сьогодні у Харкові зруйнована практично вся критична енергетична інфраструктура, приватна теж розтрощена".

При цьому мер не бачить причин для евакуації міста. "Евакуація йде з області, де тривають бойові дії. І ці люди їдуть до Харкова. Наразі у місті - 1,3 мільйона мешканців. Поки ні ми, ні військові не бачимо приводів для евакуації з Харкова", - сказав він. При цьому Терехов назвав заклики до евакуації Харкова "частиною російських ІПСО", покликаних залякати містян. Він підкреслив важливість передачі нових систем протиповітряної оборони для "закриття неба" над містом.

Читайте також: РФ зруйнувала одну з найбільших ТЕС Харківщини

Протягом тижня російські війська майже щодня наносять удари по Харкову.

За даними місцевої влади і правоохоронних органів, попередньо, 30 березня війська РФ застосували керовані боєприпаси УМПБ Д-30 СН - уніфіковані міжвидові плануючі боєприпаси калібром 30 сантиметрів. У Офісі генерального прокурора заявили, що то був перший випадок, коли збройні сили РФ вдарили таким видом боєприпасу по місту.

Водночас внаслідок останніх ударів РФ по енергосистемі України в Харкові також складна ситуація з електропостачанням.