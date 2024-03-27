Енергетики заживили критичну інфраструктуру після ударів РФ

Однак внаслідок пошкодження обладнання високовольтні мережі не можуть передавати великі обсяги електроенергії, необхідні для покриття всіх потреб споживачів. Подекуди діють графіки відключень, повідомили в "Укренерго".

Критична інфраструктура всіх постраждалих унаслідок нещодавніх ударів військ РФ міст знову заживлена, частково відновлена робота електротранспорту. Про це повідомила в середу, 27 березня, пресслужба ПрАТ "НЕК Укренерго". Як зазначили в компанії, зусиллями енергетиків також було відновлено можливість подачі електроенергії мережами обленерго для всіх споживачів, що були знеструмлені.

"Але на підстанціях "Укренерго", які передають електроенергію від електростанцій до мереж обленерго, пошкоджено важке високотехнологічне обладнання, заміна якого потребує часу. Тому високовольтні мережі не можуть передавати великі обсяги електроенергії, необхідні для покриття всіх потреб споживачів. Через це в найбільш постраждалих регіонах споживачі отримують електроенергію чергами - тобто діють графіки погодинних відключень (ГПВ)", - йдеться в повідомленні в Telegram-каналі "Укренерго".

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На цей час обмеження споживання застосовані на Харківщині та Одещині, натомість у Хмельницькій області та Кривому Розі, де ударами РФ так само було пошкоджено енергоінфраструктуру, наразі обмежень немає. Однак у разі зростання споживання диспетчерський центр "Укренерго" буде змушений застосувати заходи обмеження споживання, застерігають у компанії. Тож громадян закликають споживати електроенергію ощадливо.

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Нагадаємо, внаслідок останніх комбінованих ракетних та дронових обстрілів військ РФ було уражено близько 20 підстанцій, низку електростанцій, зокрема пошкоджено Дніпровську ГЕС.

Виникли проблеми з енергопостачанням у кількох регіонах, зокрема повідомлення про відключення електроенергії надходили з Харківської, Дніпропетровської, Одеської, Кіровоградської, Сумської та Полтавської областей.

За даними міністерства енергетики, в чотирьох областях довелося застосовувати мережеві обмеження електроенергії. Як повідомили раніше DW в "Укренерго", найскладнішою була ситуація у Харкові, в Одесі, на Криворіжжі та Миколаївщині.

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