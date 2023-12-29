У 4 областях України відключення світла після ударів РФ

Перебої з електропостачанням спостерігаються в населених пунктах Київщини, Дніпропетровщини, Одещини, Харківщини внаслідок пошкодження мереж під час атаки військ РФ.

Внаслідок масованого комбінованого удару військ РФ зафіксовані відключення електроенергії у Київській, Дніпропетровській, Одеській, Харківській областях, повідомляє міністерство енергетики України у п'ятницю, 29 грудня.

Так, на Київщині внаслідок падіння уламків пошкоджено повітряні лінії 10кВ у двох громадах, знеструмлено 843 абоненти.

На Дніпропетровщині обстрілом пошкоджено повітряну лінію 150 кВ, інформація уточнюється. Через попередні атаки знеструмлювались 3,3 тисячі абонентів, усіх було заживлено, додали в міненерго.

На Одещині унаслідок ранкового удару пошкоджено повітряні лінії 0,6 кВ, наразі мережі оглядають. На Харківщині також є пошкодження мереж у пʼяти громадах. "Протягом доби заживили 21 абонента, водночас знеструмлено 605 точок обліку. Внаслідок бойових дій залишаються знеструмленими 16,6 тисячі споживачів", - зазначили у міністерстві.

Міненерго: Ситуація в енергосистемі контрольована

Крім того, внаслідок бойових дій на Донеччині знеструмлено чотири населених пункти - 3,3 тисячі абонентів. У Запорізькій області внаслідок обстрілів без електроенергії залишається 63 населених пункти – 5,6 тисячі абонентів, через технічні причини відключено ще один населений пункт. На Херсонщині знеструмлені 4,3 тисячі споживачів. Без напруги внаслідок бойових дій - 45 населених пунктів. На Чернігівщині внаслідок бойових дій без світла 16 населених пунктів, ще в чотирьох знеструмлені 634 абоненти через технічні причини.

Попри наявні проблеми, в міненерго наголосили, що ситуація в енергосистемі стабільна та контрольована, тож застосування планових відключень не заплановане.

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