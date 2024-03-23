Україна планує придбати у Болгарії два реактори для ХАЕС

Два реактори для третього і четвертого енергоблоків Хмельницької АЕС Україна хоче придбати у Болгарії. НАЕК "Енергоатом" розраховує на укладення контракту у червні, але ціну сторони ще не погодили.

Уряди України і Болгарії продовжують перемовини щодо закупівлі двох ядерних реакторів для Хмельницької атомної електростанції (ХАЕС), повідомив директор "Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом" Петро Котін в інтерв'ю агенції Reuters, оприлюдненому у п'ятницю, 22 березня.

"Я думаю, що десь у червні ми матимемо результат укладення контрактів з Болгарією на закупівлю цього обладнання", - зазначив Котін.

За його словами, ці реактори, "обладнані устаткуванням російського виробництва", мають бути встановлені на третьому і четвертому енергоблоках ХАЕС, будівництво яких триває вже довгий час, але кілька разів припинялося і досі не завершено.

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За даними, які оприлюднював "Енергоатом" у жовтні 2023 року, "загальний стан будівельної частини на момент припинення робіт енергоблока №3 - 75 відсотків, енергоблока №4 - 28 відсотків".

"Я поставив завдання перед нашою будівельною організацією і Хмельницькою станцією, щоб вона була готова до монтажу до червня", - сказав Котін, маючи на увазі перший із двох реакторів, які будуть готові до монтажу одразу.

За його словами, якщо він буде доставлений вчасно, "Енергоатом" буде готовий почати пускові роботи на новому реакторі за два-три роки, за цей час також планується виготовити турбіну для блоку. Директор компанії також повідомив, що "Енергоатом" веде попередні перемовини із американською компанією General Electric щодо виробництва турбіни.

Другий реактор планують встановити пізніше, але коли саме - Котін не уточнив.

Нові реактори - для компенсації потужностей Запорізької АЕС

Директор "Енергоатому" також зазначив, що раніше Болгарія визначила вартість двох реакторів у 600 мільйонів доларів, але тепер прагне збільшити ціну на обладнання, яке за межами Болгарії можна купити тільки в Росії. За словами Котіна, Київ, як і раніше, орієнтується на 600 мільйонів доларів.

Крім того, він повідомив, що "Енергоатом" має намір побудувати на ХАЕС ще два енергоблоки із використанням реактора AP-1000 виробництва американської компанії Westinghouse. Планується, що заливати бетон для двох нових блоків почнуть вже у квітні.

Київ планує підписати угоду з Болгарією для компенсації втрати Запорізької АЕС , анексованої Росією на початку війни. Шість ядерних реакторів атомної станції відтоді простоюють. Після втрати ЗАЕС Україна покладається на атомну енергію трьох діючих атомних електростанцій у країні, що мають загалом дев'ять реакторів, включно з двома реакторами, які наразі працюють на Хмельницькій АЕС.

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