General Electric - американський концерн. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "General Electric".

General Electric - американський багатогалузевий концерн зі штаб-квартирою в Бостоні. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.