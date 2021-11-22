 Атомна енергетика: плюси й мінуси американської технології для України | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 24.11.2021

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Економіка

Атомна енергетика: плюси й мінуси американської технології для України

"Енергоатом" й компанія Westinghouse домовилися звести два нових енергоблоки на Хмельницькій АЕС. Атомники сперечаються, які саме реактори доречніше будувати. Екоактивісти вказують на ризики обраної урядом стратегії.

Хмельницька АЕС

Хмельницька АЕС

В Україні "велике будівництво" президента Володимира Зеленського очевидно розширюється тепер не тільки на дороги та соціальну інфраструктури, а й на атомну енергетику. Українська національна енергокомпанія "Енергоатом" й американська Westinghouse кілька днів тому в Києві підписали угоду про будівництво двох нових атомних енергоблоків за технологією АР1000 на майданчику Хмельницької атомної станції (АЕС).

Таким чином зроблено перший крок у напрямку реалізації меморандуму між цими компаніями, який був підписаний у серпні в ході візиту президента України Володимира Зеленського до США. У документі передбачено, що в Україні, окрім блоків на Хмельницькій АЕС, планується збудувати ще чотири блоки за технологією Westinghouse АР1000 - по одному на всіх українських атомних електростанціях, а саме на Хмельницькій, Рівненській, Запорізькій та Южно-Українській АЕС. Загальна вартість проекту має становити до 30 мільярдів доларів.

"Ми змінили ставлення до атомної генерації, держава вважає атомну енергетику основою енергетики країни, - заявив у Києві міністр енергетики України Герман Галущенко. - Енергетична криза, яка зараз відбувається в Європі і в світі, підштовхує до розуміння, що саме атомна енергетика - це наше декарбонізоване майбутнє". А голова НАЕК "Енергоатом" Петро Котін наголосив, що Україна ставить собі за мету до 2040 року збільшити атомні потужності до 24 ГВт, тобто побудувати ще 14 нових атомних енергоблоків.

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Нова атомна технологія для України

Нині Україна експлуатує 15 енергоблоків, оснащених водо-водяними енергетичними реакторами (ВВЕР) ще радянської розробки. Їхня загальна електрична потужністю становить майже 14 ГВт. На шести українських енергоблоках використовується паливо компанії Westinghouse. Реактори ж АР1000, розроблені Westinghouse, в Україні ще не експлуатувалися.

AP1000 - це двоконтурний водо-водяний ядерний реактор з електричною потужністю понад 1 ГВт, став першим реактором покоління III+, який отримав сертифікат Комісії США з ядерного регулювання. Експерти відзначають плюси нової технології, оскільки реактор AP1000 вирізняється своїми пасивними системами безпеки, рекордно коротким строком перевантаження палива, а, отже, високою ефективністю, що сягає 90-92 відсотків. При цьому такий потужний реактор займає відносно невелику площу. "Радянські енергоблоки рано чи пізно нам доведеться замінювати. І вже зараз потрібно шукати, чим їх замінити. Це повинні бути нові технології. Оскільки, як не крути, кожен другий кіловат електроенергії в Україні вироблений АЕС", - зазначає директор з досліджень аналітичного центру "Діксі Груп" Роман Ніцович.

Тим часом у Westinghouse  сподіваються на розширення замовлень з боку України. "Ми чекаємо на той момент, коли реактори АР1000 з’являться тут. Україна має велику кількість викликів у енергетиці та поступово має вивести з експлуатації реактори російського типу й побудувати нові станції. Ми можемо допомогти розвивати безвуглецеві технології та підтримувати високі стандарти ядерної безпеки", - сказав у Києві під час підписання угоди генеральний директор Westinghouse Патрік Фрагман, слова якого цитує пресслужба НАЕК "Енергоатом".

Доцільніше малі модульні реактори?

Водночас навіть серед атомників не бракує критиків шляху, обраного нинішнім урядом України. До них відноситься й членкиня колегії Державної інспекції ядерного регулювання України Ольга Кошарна. На її думку, замінити вже існуючі критично зношені атомні енергоблоки доцільно, але додаткове збільшення кількості атомних блоків, а відповідно і потужності невиправдане.

"У нас проблема не у потужностях, а у маневруванні цими потужностями, оскільки система не збалансована. Тому говорити про будівництво нових та таких великих блоків - це не прив’язано ні до стратегії, ні до планів Укренерго, яке моделює споживання, прив’язуючись до розвитку економіки, електроенергії. Це просто дешевий піар", - вважає Кошарна. Вона вказує, що нині Україні варто б було сконцентруватися на вивченні економічної доцільності та будівництві малих модульних реакторів, потужністю 100 МВт, які дадуть більшу маневреність для енергосистеми країни.

Кошарна звернула увагу ще й на такий аспект. "Сама технологія AP1000 хороша. Але в Україні є закон про ринок електроенергії, де чітко написано, що на всі нові генеруючі потужності, незалежно від виду генерації, повинен проводитися конкурс. На ці генерації конкурс не проводили, а просто дали карт бланш американцям, хоча є також хороші енергоблоки і в Південної Кореї, у Франції", - каже Кошарна.

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Недобудоване сховище для ядерного палива

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко також вважає, що потреби критично збільшувати в Україні кількість та потужність атомних енергоблоків немає, оскільки це невиправдано та дорого. Адже тільки на будівництво двох атомних енергоблоків на Хмельницькій АЕС за технологією АР1000 треба буде приблизно 10 мільярдів доларів. За його словами, гроші на будівництво "Енергоатом" позичить в американського Експортно-імпортного банку і українці муситимуть віддавати кредит наступні 17 років.

"Я не бачу зараз реальних фінансових механізмів, які б могли забезпечити це велике будівництво. Закладати ці інвестиції у тариф електроенергії? Зараз вартість електроенергії для українців не низька і вона буде ще й підвищуватися. Тому думаю, що цей проєкт ще треба дуже серйозно аналізувати перед тим, як починати", - переконаний Володимир Омельченко. Він наголошує, що "Енергоатому" варто сконцентруватися на добудові Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива, збудованого вже на 90 відсотків, яке конче потрібне для належного функціонування атомної енергетики України.

Екоактивісти: ризикована стратегія

Поки атомники сперечаються навколо питання, які саме атомні реактори будувати, критика щодо планів українського уряду пролунала з боку екоактиівстів. "Набагато краще використати гроші та час на енергоефективність та розбудову системи малих генерацій", - вважає, зокрема, представниця громадської організації "Екодія" Олександра Заїка. 

Раніше експерт німецької громадської екологічної організації Germanwatch Мартін Шен-Чанішвілі (Martin Schön-Chanishvili) також висловлював свій скепсис щодо посиленого розвитку атомної енергетики в Україні. На його думку, хоча атомну енергетику й справді теоретично можна використовувати як заміну електрогенерації з вугілля та газу, але для України, враховуючи низку досі не вирішених проблем, це виглядає як ризикована стратегія. "Йдеться першою чергою про безпеку, кошти, залежність від імпорту ядерного палива. Вони (ці проблеми. - Ред.) відповідають класичним проблемам атомного сектора у всьому світі, але в українських умовах важать ще більше", - застеріг експерт у розмові з DW.

При цьому, додав Шен-Чанішвілі, Україна має відмінний потенціал у південно-східній Європі щодо використання сонця, вітру та біомаси для генерації електричної та теплової енергії. "Якби я був би на місці українського уряду, я би віддав перевагу енергоефективності та розвитку відновлювальних джерел енергії для повноцінної енергетичної трансформації. Це дешевше, простіше та безпечніше", - впевнений експерт.

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Олігархи, водень, "зелений" тариф: куди дрейфує енергетичний ринок України (29.07.2021)

  • Чорнобильська зона відчуження

    Фоторепортаж: Чорнобильська зона через 30 років після трагедії

    Чорнобильська зона відчуження

    Після чорнобильської катастрофи виникла необхідність контролю над територіями, які зазнали найбільшого забруднення - це міста Чорнобиль і Прип'ять. Через зараження довгоживучими радіонуклідами цю зону закрили для вільного доступу. Нині в Чорнобилі розташоване підприємство з управління зоною відчуження, там же проживає до 2800 працівників підприємств, що будують укриття для саркофага.

  • Чорнобильська АЕС

    Фоторепортаж: Чорнобильська зона через 30 років після трагедії

    Чорнобильська АЕС

    У 1970-х роках в Чорнобильському районі почалося будівництво першої атомної електростанції в Україні. Чорнобильська атомна електростанція (ЧАЕС) розташована в 3 кілометрах від Прип'яті і 18 кілометрах від Чорнобиля. ЧАЕС виробляла десяту частину електроенергії України. Повністю зупинили ЧАЕС тільки в кінці 2000 року. Зараз триває будівництво нового укриття над зруйнованим 4-им енергоблоком.

  • Чорнобиль - адміністративний центр зони

    Фоторепортаж: Чорнобильська зона через 30 років після трагедії

    Чорнобиль - адміністративний центр зони

    До аварії в Чорнобилі проживало 12,5 тисячі осіб, всі вони були евакуйовані через кілька днів після трагедії. На даний момент місто входить у 30-кілометрову зону відчуження і є її адміністративним центром. Персонал підприємств, що тут працюють, проживає в занедбаних багатоквартирних будинках Чорнобиля. При перетині кордонів зони відчуження всі зобов'язані проходити дозиметричний контроль.

  • Арка - нове укриття для саркофага

    Фоторепортаж: Чорнобильська зона через 30 років після трагедії

    Арка - нове укриття для саркофага

    Для ліквідації аварії було задіяно понад 600 тисяч осіб. Основним їх завданням було будівництво бетонного саркофага для 4-го енергоблоку. Під дією зовнішніх факторів і радіації старе укриття почало руйнуватися, що несе небезпеку - там досі зберігається близько 200 тонн радіоактивних речовин. Нова арочна споруда повинна повністю накрити саркофаг і дозволити його частковий демонтаж.

  • Евакуація - сподівались, що лише на три дні

    Фоторепортаж: Чорнобильська зона через 30 років після трагедії

    Евакуація - сподівались, що лише на три дні

    Через кілька днів після аварії відбулась евакуація населення з 30-кілометрової навколо Чорнобильської АЕС. З собою дозволяли брати тільки найнеобхідніше, обіцяли що за три дні всі повернуться додому. Але досі рівень радіоактивного зараження дуже високий, що не дозволяє зняти обмеження в зоні.

  • Самосели, або місцеві жителі

    Фоторепортаж: Чорнобильська зона через 30 років після трагедії

    "Самосели", або місцеві жителі

    Через деякий час після аварії та евакуації частина місцевих жителів під різними приводами поверталися до рідних домівок. Цих людей стали називати "самоселами". На сьогоднішній день в зоні проживає близько 180 самоселів: 80 осіб у Чорнобилі і ще близько 100 в селах 30-кілометрової зони.

  • Ukraine 30 Jahre nach Tschernobyl Katastrophe

    Фоторепортаж: Чорнобильська зона через 30 років після трагедії

    Автолавка з продуктами двічі на місяць

    Самосели проживають в чотирьох селах Чорнобильської зони. Люди живуть на своїх хуторах, вирощують овочі та фрукти, збирають гриби в лісі і п'ють воду з колодязів. З комунальних послуг у них - тільки електрика. Раз на місяць листоноша розвозить пенсії, двічі на місяць приїздить мобільна продуктова крамниця. Зупиняється автолавка на подвір'ї в Марії Олександрівни (на знімку).

  • Ukraine 30 Jahre nach Tschernobyl Katastrophe

    Фоторепортаж: Чорнобильська зона через 30 років після трагедії

    Зона екзотичного туризму

    Щорічно Чорнобильську зону відчуження відвідує кілька тисяч туристів-екстремалів. До початку збройного конфлікту на сході України серед туристів-іноземців лідирували росіяни. Нині найбільше туристів - з Польщі, Чехії та США. На знімку - харчування туристів у службовій їдальні в Чорнобилі.

  • Секретний об'єкт Дуга-1

    Фоторепортаж: Чорнобильська зона через 30 років після трагедії

    Секретний об'єкт "Дуга-1"

    Возять туристів і на колишній радянський секретний об'єкт "Дуга-1" - це радіолокаційна станція для виявлення пусків міжконтинентальних балістичних ракет. Вона так ніколи й не вступила повноцінно в бойове чергування. Конструкція з антен - 700 метрів завдовжки і 150 метрів заввишки. Після аварії на ЧАЕС станцію законсервували, згодом частково демонтували й вивезли обладнання.

  • Прип'ять - місто-привид

    Фоторепортаж: Чорнобильська зона через 30 років після трагедії

    Прип'ять - місто-привид

    Місто розташоване на березі однойменної річки Прип'ять в 3 кілометрах від ЧАЕС. Саме воно піддалося найбільшому забрудненню через аварію. Населення Прип'яті складало 47,5 тисяч осіб, всі були евакуйовані наступного дня після катастрофи. Навіть після робіт з дезактивації рівень забруднення радіонуклідами залишається занадто високим, тому місто визнали непридатним для життя.

  • Від радянської гордості до мертвої землі

    Фоторепортаж: Чорнобильська зона через 30 років після трагедії

    Від "радянської гордості" до мертвої землі

    Атомоград Прип'ять мав стати гордістю радянської України. Для працівників ЧАЕС були створені максимально комфортні умови. Нині ж тут як у сюрреалістичному кіно: вулиці заросли деревами, вікна без шибок, у багатьох будівлях обвалилися внутрішні перекриття. Зараз у місті діє лише спецпральня, станція фторування і знезалізнення води, а також гараж спецтехніки ЧАЕС. У місті не проживає жодної людини.

  • Ковш смерті

    Фоторепортаж: Чорнобильська зона через 30 років після трагедії

    "Ковш смерті"

    Так званий "ковш смерті" - є однією з візитівок нинішнього міста Прип'ять. Ковш використовувався під час ліквідації наслідків аварії безпосередньо в четвертому енергоблоці ЧАЕС. Випромінювання від цього елемента техніки навіть у кількох метрах від нього перевищує норму в десять тисяч разів. Доторкатися до "ковша смерті" заборонено.

    Автор: Анастасія Магазова


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АЕС: плюси й мінуси американської технології для України

"Енергоатом" та Westinghouse домовилися побудувати в Україні два енергоблоки потужністю 1 ГВт кожен.  

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