В "Енергоатомі" планують запуск 14 атомних енергоблоків до 2040 року

Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" планує до 2040 року ввести в експлуатацію 14 нових атомних енергоблоків на наявних українських АЕС та на двох нових майданчиках. Про це у понеділок, 22 листопада, повідомив виконувач обов'язків президента компанії Петро Котін на міжнародній конференції "Атомні можливості для розвитку України".

За його словами, у межах цих планів на Хмельницькій атомній електростанції у 2027-2029 роках побудують два нових реактори за технологією американської компанії Westinghouse. Крім того, 2025 року на цій АЕС мають запустити вже частково побудований енергоблок.

Також до 2035 року побудують ще по одному енергоблоку за новітньою технологією АР 1000 на Рівненській, Запорізькій та Південноукраїнській атомних електростанціях.

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Будівництво двох нових АЕС

До того ж у планах "Енергоатому" - будівництво ще вісьмох реакторів за українською технологією на двох нових майданчиках. Зазначається, що один із них може розміщуватися на Черкащині біля Чигирина. Точне місце другого поки не визначили, утім, як повідомляється, він знаходитиметься на західній Україні.

Раніше 22 листопада компанія "Енергоатом" підписала дві угоди з американською компанією Westinghouse про реалізацію проєктів будівництва двох енергоблоків на Хмельницькій АЕС за технологією АР 1000. Перша угода стосується закупівлі послуг американської компанії з проєктування енергоблоків, друга - закупівлі тренажера та обладнання із тривалим терміном експлуатації. Як зазначив Котін, АР 1000 є новою для України технологією, тому "вже зараз потрібно розпочати навчання інспекторів, щоб вони потім почали навчати персонал".

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Раніше у "Енергоатомі" пояснювали, що реактор AP 1000 має повністю пасивні системи безпеки, модульну стандартну конструкцію, що дозволяє скоротити терміни і вартість будівництва, а також здатність працювати в маневреному режимі. Це, за словами Котіна, дасть "Енергоатому" можливість забезпечувати найвищий рівень безпеки, надійну роботу атомної генерації, її інноваційність та дбайливе ставлення до довкілля.

До цього у вересні українська та американська сторони підписали меморандум про будівництво п'яти енергоблоків АЕС в Україні. Зазначалось, що вартість проєкту може сягати 30 мільярдів доларів.

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