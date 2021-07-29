Енергетичний ринок України: 5 найбільших проблем (відео)

За те, що США більше не заважатимуть добудувати "Північний потік-2", німці взяли на себе енергетичні зобов’язання перед Україною. Утім, Київ має виконати і свої домашні завдання. Ось 5 головних проблем енергоринку.
70 відсотків ринку газу й надалі залишається за облгаззбутами, які входять до Регіональної газової компанії олігарха Дмитра Фірташа
Більшу половину своєї незалежності Україна потерпала від хронічних перекосів на енергоринку. Держава сама себе затягувала у боргове ярмо, закуповуючи газ за високою ціною і продаючи населенню за низькою. З одного боку, це турбота про незахищені верстви населення, а з іншого - безмежні можливості для корупції та розкрадання бюджету. Перед кожними виборами під популістськими гаслами низьких тарифів нагальні реформи згортались або недовиконувались. Ось 5 головних проблем енергетичного ринку України:
Герман Галущенко став міністром енергетики, а Юрій Вітренко очолив "Нафтогаз". Попри ці рокіровки енергоринок України працює передусім на прибутки українських олігархів. Хто чим володіє?
США і Німеччина домовилися про "Північний потік-2". Трубу таки добудують. Нових санкцій проти Росії поки не буде. Україна ж має отримати компенсації. Що обіцяють Києву і чи можна вірити цим запевненням?