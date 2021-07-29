 Енергетичний ринок України: 5 найбільших проблем (відео) | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 30.07.2021

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Економіка

Енергетичний ринок України: 5 найбільших проблем (відео)

За те, що США більше не заважатимуть добудувати "Північний потік-2", німці взяли на себе енергетичні зобов’язання перед Україною. Утім, Київ має виконати і свої домашні завдання. Ось 5 головних проблем енергоринку.

70 відсотків ринку газу й надалі залишається за облгаззбутами, які входять до Регіональної газової компанії олігарха Дмитра Фірташа

70 відсотків ринку газу й надалі залишається за облгаззбутами, які входять до Регіональної газової компанії олігарха Дмитра Фірташа

Більшу половину своєї незалежності Україна потерпала від хронічних перекосів на енергоринку. Держава сама себе затягувала у боргове ярмо, закуповуючи газ за високою ціною і продаючи населенню за низькою. З одного боку, це турбота про незахищені верстви населення, а з іншого - безмежні можливості для корупції та розкрадання бюджету. Перед кожними виборами під популістськими гаслами низьких тарифів нагальні реформи згортались або недовиконувались. Ось 5 головних проблем енергетичного ринку України:  

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Енергетика та олігархи: кому належить енергоринок України (відео)

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Stromtrassen führen zum Umspannwerk Wolmirstedt (Sachsen-Anhalt) am 22.10.2017. Zur weiteren Integration der Eneuerbaren Energien und zur Stärkung der Versorgung der Stadt Magdeburg haben die Städtischen Werke Magdeburg, die Avacon und 50Hertz das Umspannwerk Wolmirstedt erneuert und erweitert. Foto: Peter Gercke/dpa-Zentralbild/ZB | Verwendung weltweit

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