Енергетичний ринок України: 5 найбільших проблем (відео)

Більшу половину своєї незалежності Україна потерпала від хронічних перекосів на енергоринку. Держава сама себе затягувала у боргове ярмо, закуповуючи газ за високою ціною і продаючи населенню за низькою. З одного боку, це турбота про незахищені верстви населення, а з іншого - безмежні можливості для корупції та розкрадання бюджету. Перед кожними виборами під популістськими гаслами низьких тарифів нагальні реформи згортались або недовиконувались. Ось 5 головних проблем енергетичного ринку України: