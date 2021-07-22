 ″Північний потік-2″: чи можна вірити обіцянкам санкцій (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 23.07.2021

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Політика й суспільство

"Північний потік-2": чи можна вірити обіцянкам санкцій (відео)

США і Німеччина домовилися про "Північний потік-2". Трубу таки добудують. Нових санкцій проти Росії поки не буде. Україна ж має отримати компенсації. Що обіцяють Києву і чи можна вірити цим запевненням?

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Україна та Польща все одно протидіятимуть запуску "Північного потоку-2"

Запевнення, дані Києву в рамках угоди між Вашингтоном і Берліном, залишаються досить нечіткими і, по суті, не є гарантією збереження транзиту російського газу через Україну, вважають експерти. А обіцяні інвестиції в екологічно чисту енергетику занадто малі. Нині Київ отримує за транзит російського газу приблизно 2 мільярди доларів на рік. В угоді ж пропонується, зокрема створити фонд для енергомодернізації України на суму не менше 1 мільярда доларів. Це не компенсує Україні повністю ані економічних втрат від позбавлення транзиту, ані ризиків військового конфлікту з Росією, вважає економічний експерт Павло Кухта і додає: танки санкціями зупиняти важкувато.  І ось чому:


 

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