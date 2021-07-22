"Північний потік-2": чи можна вірити обіцянкам санкцій (відео)

Запевнення, дані Києву в рамках угоди між Вашингтоном і Берліном, залишаються досить нечіткими і, по суті, не є гарантією збереження транзиту російського газу через Україну, вважають експерти. А обіцяні інвестиції в екологічно чисту енергетику занадто малі. Нині Київ отримує за транзит російського газу приблизно 2 мільярди доларів на рік. В угоді ж пропонується, зокрема створити фонд для енергомодернізації України на суму не менше 1 мільярда доларів. Це не компенсує Україні повністю ані економічних втрат від позбавлення транзиту, ані ризиків військового конфлікту з Росією, вважає економічний експерт Павло Кухта і додає: танки санкціями зупиняти важкувато. І ось чому:



