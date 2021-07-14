 Джордж Буш про ″Північний потік-2″, Меркель і Путіна - ексклюзив DW (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 22.07.2021

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Політика й суспільство

Джордж Буш про "Північний потік-2", Меркель і Путіна - ексклюзив DW (відео)

Про відносини з Анґелою Меркель і Володимиром Путіним, "Північний потік - 2", а також навіщо він масажував плечі канцлерці Німеччини і чому намалював її портрет - експрезидент США Джордж Буш в ексклюзивному інтерв'ю DW.

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