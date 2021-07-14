Джордж Буш про "Північний потік-2", Меркель і Путіна - ексклюзив DW (відео)

Буш про Меркель: Жінка з принципами та великим серцем

Загалом Джордж Буш вже не дає інтерв'ю. Але незадовго до прощального візиту Анґели Меркель до Вашингтона він в ексклюзивній розмові з DW розповів про свої особисті враження від роботи з нею.