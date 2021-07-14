Джордж Буш про "Північний потік-2", Меркель і Путіна - ексклюзив DW (відео)

Про відносини з Анґелою Меркель і Володимиром Путіним, "Північний потік - 2", а також навіщо він масажував плечі канцлерці Німеччини і чому намалював її портрет - експрезидент США Джордж Буш в ексклюзивному інтерв'ю DW.
Загалом Джордж Буш вже не дає інтерв'ю. Але в ексклюзивній розмові з DW розповів про свої особисті враження від роботи з Анґелою Меркель і Володимиром Путіним, а також дав свою оцінку "Північному потоку-2". Дивіться ексклюзивне інтерв'ю DW:
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