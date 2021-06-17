 Як зустріч Байдена і Путіна оцінили у Німеччині (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 18.06.2021

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Політика й суспільство

Як зустріч Байдена і Путіна оцінили у Німеччині (відео)

За Байдена ціна агресивної політики Путіна буде вищою, вважають опитані DW експерти і політики. Які підсумки зустрічі лідерів США і Росії в Женеві 16 червня? І чи справді холодна війна скасовується?

Joe Biden und Wladimir Putin

Зустріч Джо Байдена з Володимиром Путіним у Женеві 16 червня 2021 року

"Джо Байден не зганьбив Сполучені Штати, коли зустрівся з Володимиром Путіним у Женеві... Перший висновок після Женеви полягає в тому, що у США знову є президент, який не дозволить Путіну робити з себе дурня". І російський лідер це зрозумів, пише Süddeutsche Zeitung. Дивіться цей сюжет у YouTube:

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