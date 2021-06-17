Як зустріч Байдена і Путіна оцінили у Німеччині (відео)

За Байдена ціна агресивної політики Путіна буде вищою, вважають опитані DW експерти і політики. Які підсумки зустрічі лідерів США і Росії в Женеві 16 червня? І чи справді холодна війна скасовується?
"Джо Байден не зганьбив Сполучені Штати, коли зустрівся з Володимиром Путіним у Женеві... Перший висновок після Женеви полягає в тому, що у США знову є президент, який не дозволить Путіну робити з себе дурня". І російський лідер це зрозумів, пише Süddeutsche Zeitung. Дивіться цей сюжет у YouTube:
16 червня у Женеві вперше зустрічаються новий президент США Джо Байден і президент Росії Володимир Путін. Які наслідки цей саміт матиме для України? І про що домовлятимуться Вашингтон і Москва за спиною Києва?
Завершення будівництва "Північного потоку-2" - це вже "доконаний факт" і нові санкції США не вплинули б на добудову труби. Так вважає держсекретар США Ентоні Блінкен. Чому Вашингтон раптом змінив свою позицію?