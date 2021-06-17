Як зустріч Байдена і Путіна оцінили у Німеччині (відео)

"Джо Байден не зганьбив Сполучені Штати, коли зустрівся з Володимиром Путіним у Женеві... Перший висновок після Женеви полягає в тому, що у США знову є президент, який не дозволить Путіну робити з себе дурня". І російський лідер це зрозумів, пише Süddeutsche Zeitung. Дивіться цей сюжет у YouTube:

