 Байден і Путін у Женеві: чого чекати Україні (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 15.06.2021

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Політика й суспільство

Байден і Путін у Женеві: чого чекати Україні (відео)

16 червня у Женеві вперше зустрічаються новий президент США Джо Байден і президент Росії Володимир Путін. Які наслідки цей саміт матиме для України? І про що домовлятимуться Вашингтон і Москва за спиною Києва?

Про що домовлятимуться Байден і Путін у Женеві?

Про що домовлятимуться Байден і Путін у Женеві?

Не прорив і не перезавантаження, а спроба зробити відносини США і Росії менш токсичними - ось головна мета зустрічі Джо Байдена та Володимира Путіна у Женеві, вважають експерти та оглядачі. Розмова, як прогнозують, буде відвертою, але прохолодною. Путін прагне домовитися про зони впливу і залишити у своїй орбіті Україну, але "зради" з боку Байдена і кулуарних угод не буде, запевняють американці. Чи справді це так?

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