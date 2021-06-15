Байден і Путін у Женеві: чого чекати Україні (відео)

16 червня у Женеві вперше зустрічаються новий президент США Джо Байден і президент Росії Володимир Путін. Які наслідки цей саміт матиме для України? І про що домовлятимуться Вашингтон і Москва за спиною Києва?
Не прорив і не перезавантаження, а спроба зробити відносини США і Росії менш токсичними - ось головна мета зустрічі Джо Байдена та Володимира Путіна у Женеві, вважають експерти та оглядачі. Розмова, як прогнозують, буде відвертою, але прохолодною. Путін прагне домовитися про зони впливу і залишити у своїй орбіті Україну, але "зради" з боку Байдена і кулуарних угод не буде, запевняють американці. Чи справді це так?
Завершення будівництва "Північного потоку-2" - це вже "доконаний факт" і нові санкції США не вплинули б на добудову труби. Так вважає держсекретар США Ентоні Блінкен. Чому Вашингтон раптом змінив свою позицію?
Яку мету переслідував Путін "військовими навчаннями" біля українських кордонів? Мобілізація завершилася так само раптово, як і почалася. Кореспондент DW в Україні намагався з'ясувати, а що це, власне, було.