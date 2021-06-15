Байден і Путін у Женеві: чого чекати Україні (відео)

Не прорив і не перезавантаження, а спроба зробити відносини США і Росії менш токсичними - ось головна мета зустрічі Джо Байдена та Володимира Путіна у Женеві, вважають експерти та оглядачі. Розмова, як прогнозують, буде відвертою, але прохолодною. Путін прагне домовитися про зони впливу і залишити у своїй орбіті Україну, але "зради" з боку Байдена і кулуарних угод не буде, запевняють американці. Чи справді це так?