 Чи є слід Байдена у наступі Зеленського на кума Путіна Медведчука (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 12.05.2021

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Політика й суспільство

Чи є слід Байдена у наступі Зеленського на кума Путіна Медведчука (відео)

Деякі оглядачі пов'язують підозри Медведчука у держзраді та обшуки в його помешканні та офісі з недавнім візитом у Київ держсекретаря Ентоні Блінкена. Що кажуть про цю версію у США та Брюсселі?

Wiktor Medwedtschuk | ukrainscher Politiker

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Віктора Медведчука підозрюють у державній зраді, а також у діяльності, що спрямована на підрив економічної безпеки України, а саме замаху на розкрадання національних ресурсів в анексованому Росією Криму. Деякі оглядачі пов’язують ці підозри та обшуки в помешканні Медведчука і його офісі з недавнім візитом у Київ держсекретаря Ентоні Блінкена, що начебто є тиск Вашингтона на українську владу, щоб змусити Київ приборкати олігархів та "п’яту колону" Росії в Україні. Чи причетний Вашингтон до такої активізації української влади у боротьбі з корупцією та впливом олігархів? Дивіться у сюжеті DW:

 

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