Чи є слід Байдена у наступі Зеленського на кума Путіна Медведчука (відео)

Віктора Медведчука підозрюють у державній зраді, а також у діяльності, що спрямована на підрив економічної безпеки України, а саме замаху на розкрадання національних ресурсів в анексованому Росією Криму. Деякі оглядачі пов’язують ці підозри та обшуки в помешканні Медведчука і його офісі з недавнім візитом у Київ держсекретаря Ентоні Блінкена, що начебто є тиск Вашингтона на українську владу, щоб змусити Київ приборкати олігархів та "п’яту колону" Росії в Україні. Чи причетний Вашингтон до такої активізації української влади у боротьбі з корупцією та впливом олігархів? Дивіться у сюжеті DW:



