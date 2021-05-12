Чи є слід Байдена у наступі Зеленського на кума Путіна Медведчука (відео)

Деякі оглядачі пов'язують підозри Медведчука у держзраді та обшуки в його помешканні та офісі з недавнім візитом у Київ держсекретаря Ентоні Блінкена. Що кажуть про цю версію у США та Брюсселі?
Віктора Медведчука підозрюють у державній зраді, а також у діяльності, що спрямована на підрив економічної безпеки України, а саме замаху на розкрадання національних ресурсів в анексованому Росією Криму. Деякі оглядачі пов’язують ці підозри та обшуки в помешканні Медведчука і його офісі з недавнім візитом у Київ держсекретаря Ентоні Блінкена, що начебто є тиск Вашингтона на українську владу, щоб змусити Київ приборкати олігархів та "п’яту колону" Росії в Україні. Чи причетний Вашингтон до такої активізації української влади у боротьбі з корупцією та впливом олігархів? Дивіться у сюжеті DW:
Після того, як Сполучені Штати запровадили санкції проти впливового українського бізнесмена Ігоря Коломойського, Київ висловив свою підтримку цих кроків. Чи варто чекати санкцій проти олігархів у Євросоюзі та Україні?
Адміністрація президента США Джо Байдена приділяє велику увагу Україні. Але що конкретно вдалося його команді за перші 100 днів на посаді? І яких імпульсів Україні чекати від США?