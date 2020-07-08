Водень замість газу через українську ГТС у Євросоюз? (відео)

Для України та української ГТС відкриваються нові можливості у зв'язку з переходом ЄС на енергоносій водень. Наскільки країна готова для виробництва, транспортування і зберігання "зеленого" водню?
У ЄС водень оголошено енергоносієм майбутнього. Європейська воднева стратегія розроблена на 30 років і передбачає вже в 2024 році щорічне виробництво водню до одного мільйона тонн на рік. Як розповіли DW у Державному агентстві з енергоефективності та енергозбереження, Україну визнано пріоритетним партнером з виробництва та використання "зеленого водню". Дивіться сюжет DW:
Водень вважають "енергоносієм майбутнього". Колись він має стати рушійним елементом нової "зеленої" енергетичної політики Європи. Але чи справді водень як енергоносій - зелений?
Бензин, дизель, газ, водень чи електрика? На чому їздитиме людство вже у найближчі роки? Альтернативні види пального стрімко розвиваються. Про переваги і недоліки - у добірці DW.