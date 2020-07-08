 Водень замість газу через українську ГТС у Євросоюз? (відео) | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 06.04.2021

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Економіка

Водень замість газу через українську ГТС у Євросоюз? (відео)

Для України та української ГТС відкриваються нові можливості у зв'язку з переходом ЄС на енергоносій водень. Наскільки країна готова для виробництва, транспортування і зберігання "зеленого" водню?

Wasserstofftankstelle Wasserstoffzapfsäule

Водневий бум... без водню?

У ЄС водень оголошено енергоносієм майбутнього. Європейська воднева стратегія розроблена на 30 років і передбачає вже в 2024 році щорічне виробництво водню до одного мільйона тонн на рік. Як розповіли DW у Державному агентстві з енергоефективності та енергозбереження, Україну визнано пріоритетним партнером з виробництва та використання "зеленого водню". Дивіться сюжет DW:

 

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Пальне майбутнього: чому водень буває "зеленим" та "сірим" (відео)

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Докладно

Wasserstofftankstelle Wasserstoffzapfsäule

Водень замість газу через українську ГТС у Євросоюз? (відео)

Для України та української ГТС відкриваються нові можливості у зв'язку з переходом ЄС на енергоносій водень.  

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