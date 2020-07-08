Водень замість газу через українську ГТС у Євросоюз? (відео)

У ЄС водень оголошено енергоносієм майбутнього. Європейська воднева стратегія розроблена на 30 років і передбачає вже в 2024 році щорічне виробництво водню до одного мільйона тонн на рік. Як розповіли DW у Державному агентстві з енергоефективності та енергозбереження, Україну визнано пріоритетним партнером з виробництва та використання "зеленого водню". Дивіться сюжет DW: