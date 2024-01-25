Україна скоро почне зводити 4 нові реактори АЕС - Галущенко

Україна розраховує розпочати будівництво чотирьох нових ядених реакторів влітку чи восени. Про це в інтерв'ю міжнародній агенції Reuters у четвер, 25 січня, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

Усі чотири реактори будуть побудовані на Хмельницькій атомній електростанції (АЕС). "Думаю, влітку-восени розпочнемо будівництво. Ми хочемо відразу зробити третій і четвертий блоки", - сказав Галущенко.

Як пише Reuters, два блоки базуватимуться на обладнанні російського виробництва, яке Україна хоче імпортувати з Болгарії, тоді як інші два використовуватимуть західні технології американського виробника енергетичного обладнання Westinghouse.

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Компенсувати втрачені потужності Запорізької АЕС

Сьогодні три АЕС на підконтрольній Україні території забезпечують понад 55 відстків потреб країни в електроенергії, але українська влада хоче розширити цей сектор, щоб компенсувати втрату потужностей Запорізької АЕС, яку окупували російські війська.

"Третім і четвертим блоками ми хочемо компенсувати Запоріжжя, і зараз ми ведемо переговори з нашими болгарськими партнерами щодо двох реакторів. Якби ми сьогодні отримали корпуси, я думаю, що минуло б 2,5 роки, і ми б мали в роботі третій реактор", - сказав Галущенко.

Паралельно з будівництвом двох радянських блоків ВВЕР-1000 Україна хоче розпочати підготовчі роботи для розміщення двох сучасних західних блоків AP1000. "Нам потрібно ухвалити закони в парламенті, і у нас є проєкти законів по 3-му, 4-му, 5-му і 6-му блоку. Це ВВЕР-1000, а 5-й і 6-й ми хочемо будувати типу AP. Це паралельний процес", - зазначив Галущенко.

Будівництво третього і четвертого реакторів Хмельницької АЕС почалося в 1980-х роках, але було заморожене. З моменту здобуття незалежності Україна побудувала три нові ядерні реактори - по одному на Запорізькій, Хмельницькій та Рівненській АЕС. У грудні 2023 року українська національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" і Westinghouse підписали угоду про закупівлю обладнання для п'ятого енергоблоку Хмельницької АЕС.

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