Просування військ РФ біля Авдіївки пришвидшилось - розвідка

Британські розвідники звернули увагу на просування російських окупантів біля Очеретиного - приблизно за 15 кілометрів від Авдіївки.

На захід від Авдіївки Донецької області за останній тиждень пришвидшилося просування російської армії, повідомляється у звіті військової розвідки Великобританії, оприлюдненому міністерством оборони країни в соціальній мережі Х у п'ятницю, 26 квітня.

Зазначається, що російські сухопутні війська створили вузький виступ углиб української території, щоб увійти до Очеретиного, що розташоване приблизно за 15 кілометрів на північ від центру Авдіївки.

Після окупації Авдіївки в середині лютого 2024 року, ця зона залишається одним з основних районів російських операцій. "Попри постійні великі втрати, є велика ймовірність, що російські сухопутні війська зможуть постійно завдавати ударів по українських позиціях у цьому районі й візьмуть під контроль кілька невеликих населених пунктів", - йдеться у звіті розвідки.

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ISW: Україна може покращити ситуацію на фронті до червня

Раніше аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначили що в умовах обмежень України в озброєнні російські війська досягали "лише тактичних здобутків протягом останніх шести місяців".

ISW прогнозує, що ймовірно, Україна матиме значно покращену оперативну позицію до червня. Аналітики зауважують, що невід'ємною частиною оперативного планування Росії на це літо був розрахунок про затримку чи припинення військової допомоги США. Тепер же українські сили з новою допомогою, ймовірно, підірвуть "оперативний намір одночасних наступальних операцій Росії на ширшому фронті", вважають в ISW.