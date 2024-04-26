Пентагон: Частина зброї надійде в Україну найближчими днями

Речник Пентагону утримався від уточнення деталей щодо відправки озброєння в Україну, але зазначив, що частина вже прийде днями.

Процес переміщення військового обладнання в Україну у межах нової допомоги на 60 мільярдів доларів від США вже стартував, частина надійде найближчим часом, повідомив на брифінгу у четвер, 25 квітня, речник Пентагону Патрік Райдер. Однак конкретних термінів та деталей він не надав у цілях безпеки.

"Ми вже розпочали процес переміщення деяких видів озброєння, боєприпасів і техніки, які, як я вже згадував раніше, будуть там протягом декількох днів, якщо не раніше", - запевнив Райдер.

Він наголосив, що зважаючи на те, що новий пакет включає обладнання різних видів та потужностей, доставка деяких з них займе більше часу. "Але коли йдеться про основні засоби, такі як боєприпаси, ми вже починаємо їх постачати", - зазначив Райдер.

За його словами, безпекова ситуація в Україні впливає на європейську та міжнародну безпеку, тож "Україна має значення". "Тому ми продовжуватимемо підтримувати Україну не лише для захисту території, яку вона захищає від російської окупації, але й для повернення її суверенної території, і ми робитимемо це в довгостроковій перспективі", - запевнив Райдер.

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Нова військова допомога США Україні

24 квітня міністерство оборони США оголосило про виділення Україні пакету військової допомоги на загальну суму близько одного мільярда доларів. Він міститиме ракети до систем залпового вогню HIMARS, боєприпаси для систем протиповітряної оборони - ракети RIM-7 і AIM-9M, ракети до переносних зенітно-ракетних комплексів Stinger, високоточні авіаційні боєприпаси, 155-міліметрові і 105-міліметрові артилерійські снаряди, 60-міліметрові мінометні снаряди, протитанкові ракети TOW, протитанкові системи Javelin і AT-4, стрілецьку зброю і боєприпаси до неї, включно з патронами 50-го калібру для боротьби з дронами.

Крім того, у цей пакет допомоги США увійдуть бойові машини піхоти Bradley, міностійкі транспортні засоби (MRAP), військові автомобілі HMMWV, транспортні засоби матеріально-технічного забезпечення, тактичні автомобілі для буксирування і транспортування техніки. Також Україна отримає прилади нічного бачення, міни, запчастини, польове обладнання.

Окремим пунктом у пакеті значиться аеродромно-допоміжне обладнання. Втім, про що конкретно йдеться, у Пентагоні не уточнили.

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