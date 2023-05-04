Як 69-річний коваль зі Швеції долучився до відбудови України

17.06.2024 17 червня 2024 р.

69-річний Ларс Ферстерс - власник ферми з кузнею на півночі Швеції. Своє життя на пенсії чоловік тимчасово відклав заради відбудови домівок українців, зруйнованих обстрілами РФ. Як і чому Ларс волонтерить в Україні, швед розповів DW.