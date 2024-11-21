Меркель пояснила відмову Україні від вступу в НАТО

Ексканцлерка Німеччини вважає, що статус кандидатки на членство в Альянсі не вберегла б Україну від путінської війни.

Колишня канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) пояснила в своїх мемуарах, чому вона виступила проти швидкого вступу України до Північноатлантичного Альянсу (НАТО) на саміті в Бухаресті у 2008 році.

Уривки зі ще не опублікованих мемуарів політикині оприлюднив у четвер, 21 листопада, німецький тижневик Die Zeit .

Чорноморський флот РФ у Криму та мюнхенська промова Путіна

Меркель пише, що НАТО та його країни-члени повинні вивчати потенційний вплив кожного кроку з розширення Альянсу на його безпеку, стабільність та здатність функціонувати, а прийняття нового члена має принести більшу безпеку не лише йому самому, а й всьому Альянсу.

У цьому контексті вона зауважує, що в Криму дислокувався Чорноморський флот РФ: "Жоден з кандидатів на вступ до НАТО ніколи не мав таких зв'язків з російськими військовими структурами".

Далі ексканцлерка пригадує "мюнхенську промову" президента Росії Володимира Путіна 2007 року та пише, що, на її переконання, статус України як кандидатки на вступ до НАТО не мав би такого стримуючого ефекту, що той змирився б з розвитком подій, нічого не роблячи.

Вона зауважує, що під час попередніх розширень НАТО час між отриманням країною-кандидатом плану дій щодо членства і вступом складав щонайменше п'ять років. "Я вважала припущення, що Путін дозволить часу між наданням ПДЧ і членством просто пройти видаванням бажаного за дійсне, політикою, заснованою на принципі надії", - пише Меркель.

Ексканцлерка також зазначає, що гарантії безпеки, передбачені статтею 5 Північноатлантичного договору про колективну оборону (напад на одного члена вважається нападом на усіх і викликає спільну відповідь) поширюються лише на членів НАТО, але не на кандидатів.

"Чи можна було уявити, що в той час країни-члени НАТО відреагували б військовим шляхом і втрутилися б? Чи можна було уявити, що я, як федеральна канцлерка, звернулась би до німецького Бундестагу з проханням надати мандат нашим збройним силам і отримала б більшість голосів? У 2008? Якщо так, то з якими наслідками? А якщо ні, то з якими наслідками не лише для України, але й для НАТО?" - риторично запитує Меркель.

З усіх цих міркувань, за її словами, "був необхідний компроміс, навіть якщо він мав свою ціну".

"Той факт, що Україна не отримала зобов'язання щодо ПДЧ, був "ні" її надіям. Для Путіна той факт, що НАТО дало загальну обіцянку щодо членства, був "так" вступу, оголошенням війни. Пізніше він сказав мені: "Ви не будете канцлеркою вічно. А потім НАТО розшириться на схід. І я хочу цього не допустити". А я подумала: "Ти теж не будеш президентом вічно", - пише Меркель.

Росія анексувала Крим у березні 2014 року, а навесні розпочала вторгнення на Донбас, окупувавши частину регіону. З 24 лютого 2022 року російські війська ведуть повномасштабну війну проти України.

Мемуари Меркель будуть опубліковані 26 листопада.