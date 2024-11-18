Шольц досі не готовий дати Україні далекобійні ракети Taurus

Канцлеру ФРН Олафу Шольцу було відомо про рішення США дозволити Києву використовувати далекобійну американську зброю. Проте його рішення непохитне - він не дозволяє постачати Україні німецькі ракети Taurus.

Канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) був заздалегідь поінформований про рішення президента США Джо Байдена дозволити Україні використовувати далекобійну зброю по військових цілях на території Росії, однак свого рішення щодо німецьких ракет Taurus він не змінюватиме. Про це у понеділок, 18 листопада, у Берліні заявив заступник речника уряду Німеччини Вольфґанґ Бюхнер (Wolfgang Büchner).

"Так, уряд ФРН був щодо цього поінформований, але ні, це не матиме впливу на рішення канцлера не передавати Taurus", - заявив Бюхнер.

Шольц не хоче переходити "певні межі"

Представник уряду також зауважив, що канцлер завжди дбав про те, щоб ситуація не загострювалась, що "для нього є певні межі, які він не хоче переходити".

При цьому Бюхнер не відповів на запитання щодо того, яким є ставлення канцлера до рішення Вашингтона, про яке наразі відомо тільки з публікацій ЗМІ. Натомість Бюхнер звернув увагу на те, що "рішення дуже вузько обумовлене" - американські ракети можуть використовуватися для підтримки українських військ у Курській області.

При цьому речниця німецького міністерства оборони заявила, що зброя, яку постачає Україні Німеччина, "є українською зброєю, яку вони, звичайно, мають право використовувати відповідно до міжнародного права". Вона наголосила, що жодний з поставлених ФРН видів озброєння не підпадає під категорію далекобійної зброї.

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Нагадаємо, ввечері 17 листопада низка західних ЗМІ повідомила з посиланням на джерела про наданий Байденом дозвіл Києву бити американськими ракетами вглиб Росії. На ранок 18 листопада зазначалось уже, що цей дозвіл стосується ракет ATACMS і ударів по районах у Курській області РФ, де дислокуються російські, а також північнокорейські війська. За даними агентства Reuters, Україна має намір завдати перших ударів американською далекобійною зброєю "найближчими днями".

У ХДС/ХСС закликають Шольца брати приклад зі США щодо дозволу на зброю

У цей же день в Німеччині консервативний опозиційний блок ХДС/ХСС закликав Шольца дозволити Україні використовувати ракети дальнього радіусу дії проти певних об'єктів у Росії за прикладом США. "Було б логічно, якби Німеччина поводилася, як США", - заявив експерт з питань оборони Йоганн Вадефул (Johann Wadephul) в інтерв'ю газеті Rheinische Post.

Рішення Байдена було "зрозумілою реакцією на ескалацію з боку Росії, яка зараз також розгортає північнокорейський спецназ", додав заступник голови парламентської фракції ХДС/ХСС у Бундестазі. "З ними тепер може боротися Україна", - додав Вадефул. Президент Росії Володимир Путін повинен "знову і знову засвоювати, що ми не дозволимо йому уникнути покарання за його брутальну агресію".

Німецькі зелені також готові були б дати згоду на далекобійну зброю. Кандидат від цієї партії на посаду канцлера ФРН Роберт Габек (Robert Habeck) уже заявив, що в разі обрання він дав би Києву Taurus.