Зеленський розчарований попередниками Шольца

Президент України Володимир Зеленський висловив розчарування політикою попередніх урядів Німеччини. На його думку, вони не зробили достатньо, щоб запобігти повномасштабному російському вторгненню. Про це він заявив в інтерв'ю німецькому суспільному мовнику ARD, опублікованому в понеділок, 29 січня.

"Німеччина не грала ту роль, яку повинна була грати під час першої окупації України. Я розчарований не Олафом (канцлером Німеччини Олафом Шольцом. - Ред.), а політикою тієї Німеччини, яка під час окупації Криму не зіграла ту роль, на яку Україна так заслуговувала", - сказав він.

Президент додав, що "ми всі заслуговували, щоб Німеччина була одним із лідерів, яка посадить за стіл Росію і пояснить, що так не можна, що не можна порушувати міжнародне право, що не можна порушувати цінності тощо". Він також зауважив, що питання не тільки в Німеччині - "сильні країни з сильною економікою з різних континентів, які можна порахувати на пальцях, не зробили майже нічого, щоб не було повномасштабної війни".

Потепління у відносинах з Шольцом

Щодо самого Шольца та його небажання надати Збройним силам України (ЗСУ) далекобійні ракети Taurus, Зеленський сказав, що розчарований тим, "що люди в цілому сьогодні в світі більш прагматичні, і не одразу включаються в ті чи інші виклики".

Водночас на запитання, чи можна казати про "потепління" у відносинах між Зеленським і Шольцом, президент відповів ствердно. Йому здається, що "деякі речі канцлер зрозумів більше", зокрема "зрозумів, що (президент Росії Володимир) Путін - це не прізвище, а загроза, і це загроза не тільки Україні".

"Я думаю, що він відчуває, що якщо ми не витримаємо, то Росія буде ближче до Німеччини. Де вона буде? В Німеччині, на кордонах, в Польщі, в Балтиці? Я не можу сказати. Хто перший на цьому шляху - я не можу сказати. Але, мені здається, канцлер розуміє, що є такий ризик, а це точно Третя світова війна, де б Росія не зустріла країну НАТО", - сказав він.

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За словами Зеленського, ближче познайомившись з ним та з Україною, а також з військовими ризиками, Шольц зрозумів, що "він не тільки канцлер Німеччини, а й один з лідерів Європи", тому "його кроки - це кроки лідера".

Також президент сказав, що хотів би назвати Шольца близьким другом, "але не було ще стільки часу". За його словами, він хотів би, щоб Шольц був, перш за все, близьким другом України - "це набагато швидше і важливіше". "Ми зовсім різні. Це факт. Але це не значить, що у нас різне розуміння того, що відбувається, і що у нас різні цінності", - додав Зеленський.