Саміт НАТО: Що можуть пообіцяти Україні, а що - ні

Перед самітом НАТО у Вільнюсі зростає напруга – чи запропонує альянс Україні конкретний шлях до давно обіцяного членства? Розбіжності є, експерти чекають на рішення у Вашингтоні.

10 років тому Вільнюс увійшов до історії України. На саміті Східного партнерства Євросоюзу у 2013 році тодішній президент Віктор Янукович не підписав угоду про асоціацію з ЄС. Це викликало протести, які призвели до зміни влади та зближення України з ЄС, тепер країна має статус кандидата на вступ до Євросоюзу. У відносинах із НАТО Київ сподівається на прорив також у Вільнюсі, на саміті 11-12 липня. Чи увійде столиця Литви в історію України як місто, де розпочнеться відлік її вступу до НАТО, обіцяного ще 2008 року на саміті в Бухаресті?

Генсек НАТО Єнс Столтенберг відвідав Київ у квітні та зустрівся з Володимиром Зеленським Фото: Ukrainian Presidential Press Office/AP/picture alliance

Київ досягає саме цього. Президент Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що чекає від саміту у Вільнюсі конкретних кроків і тимчасових рамок вступу до НАТО. Формальну заявку Україна подала ще у вересні 2022 року. Членство в НАТО в Києві називають найкращою гарантією безпеки на тлі війни Росії проти України. Незадовго до саміту президент Зеленський визнав, що Київ не розраховує на вступ до Альянсу до її закінчення.

Чи має Україна пройти через ПДЧ до НАТО?

За лічені дні до саміту єдності щодо українського питання в НАТО немає. У 2008 році на саміті НАТО в Бухаресті Україна просила, але не отримала так званий ПДЧ - План дій з підготовки до членства. Тоді проти виступили Німеччина та Франція. ПДЧ - стандартизована процедура, через яку пройшли багато країн, але не всі. Фінляндія стала членом НАТО у 2023 році без ПДЧ. Чи буде цей механізм збережений для України - питання відкрите. Вашингтон натякав, що проти прискореної та спрощеної процедури для Києва.

Деякі експерти вважають, що у ПДЧ немає потреби, оскільки армія України вже стала однією з найсильніших у Європі та отримує зброю з країн Альянсу. "Не запросити до НАТО країну, яка найбільш готова відбивати загрози - це парадокс", - зазначив у розмові з DW колишній заступник міністра оборони Литви Гідрімас Єглінскас. Але він наголосив, що в НАТО рішення ухвалюються одностайно, а позиції країн відрізняються.

Фінляндія стала членом НАТО 2023 року без ПДЧ Фото: Markku Ulander/Lehtikuva/AFP/Getty Images

Також відкрите питання: чи може Україна стати членом НАТО, якщо частина її території залишиться окупованою Росією. Країни Східної та Центральної Європи виступають за ухвалення конкретних рішень щодо механізму вступу України до Альянсу. "Політика стримування (Росії щодо України. - Ред.) провалилася двічі - у 2014 та 2022 роках. Це так не працює, потрібні набагато конкретніші гарантії безпеки", - каже Єглінскас. За його словами, країни Східної Європи не бачать "довгострокового миру в регіоні без повноцінного членства України в НАТО".

Читайте також: Країни Північної Європи підтримують вступ України в ЄС та НАТО

У США та деяких країн Західної Європи, зокрема Німеччини, більш стримана позиція. У Вашингтоні та Берліні ретельно зважують ризики та загрози ескалації з боку Росії, яка називала розширення НАТО на схід одним із приводів війни з Україною.

Комісія НАТО-Україна стане радою

Одним із конкретних результатів саміту стане підвищення статусу створеної у 1997 році комісії НАТО-Україна до рівня ради. У програмі саміту вже анонсовано її перше засідання у Вільнюсі. Деякі західні ЗМІ називають це "невеликим подарунком" Україні, оскільки зробити формальне запрошення НАТО, можливо, поки що не готове. Єгліснкас каже, що створення ради є "втішним призом" і розширить відносини, але "цього недостатньо".

Країни НАТО активно забезпечують Україну зброєю Фото: Kaniuka Ruslan/Avalon/Photoshot/picture alliance

Очікується, що на саміті можуть пролунати зобов'язання країн НАТО продовжувати підтримувати Україну зброєю. Ну і зрештою можуть бути озвучені пропозиції укласти двосторонні угоди про гарантії безпеки. Кожна країна сама вирішуватиме, яку допомогу вона готова надавати Україні. У цьому контексті напередодні саміту багато обговорювалася так звана "ізраїльська модель" за прикладом США, тобто зобов'язання фінансової та військової підтримки, що періодично оновлюються. При цьому незрозуміло, чи може така модель розглядатися як тимчасова чи як альтернативна членству.

Валерій Чалий, колишній посол України в США, вважає, що альтернативи членству в НАТО не може бути, а ізраїльська модель хороша, але для України не зовсім підходить. "Не варто забувати про ізраїльську ядерну силу, нехай і неофіційну", - каже Чалий. Він вказує на те, що розміри Ізраїлю та України непорівнянні. "Я б хотів для України угоди (про гарантії безпеки. - Ред.) з однією з країн, які мають ядерну зброю - США, Великобританія чи Франція", - каже Чалий і додає, що така угода не замінить членства в НАТО.

Чи є загроза розколу НАТО через Україну

"Ідеального рішення немає, нам потрібно йти набагато далі, ніж у Бухаресті", - каже Єглінскас. За його словами, багато залежатиме від позиції США - найпотужнішого члена альянсу. НАТО за будь-яку ціну намагатиметься уникнути розколу. Незадовго до саміту колишній генсек НАТО Андерс фог Расмуссен припустив, що якщо досягти суттєвого прогресу на шляху України до Альянсу не вдасться, деякі країни можуть розглянути рішення самостійно відправити військових для допомоги Україні.

2008 на саміті в Бухаресті Україна не отримала жаданої перспективи членства в НАТО Фото: AP

Колишній заступник міністра оборони Литви Єглінскас не виключає такого варіанта, але зазначає, що в такому разі це будуть не дії НАТО, а окремих членів. Він вважає, що такі заяви можуть бути "м'яким підштовхуванням усередині НАТО, підштовхуванням сусідів у правильному напрямку". Він не вважає, що НАТО як альянс буде поділено. Валерій Чалий вважає, що такий ризик є. Якщо не буде політичного рішення, то "це буде велика помилка і розділить НАТО, тому що Україна шукатиме регіональних союзів із найближчими країнами".

Український дипломат очікує, що результатом саміту у Вільнюсі стане проміжне рішення, а формальне запрошення України до НАТО може відбутися вже наступного, 75-го, ювілейного саміту у Вашингтоні 2024 року. Щоправда, визнає Чалий, це - "оптимістичний сценарій". У Києві пов'язують такі надії з тим, що на той момент війна закінчиться.