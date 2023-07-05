Рада Україна - НАТО проведе перше засідання 12 липня

Вперше Рада Україна - НАТО, яка прийде на заміну попередньому формату Комісії, збереться 12 липня на саміті лідерів Альянсу в Литві.

Рада Україна - НАТО вперше збереться 12 липня в рамках саміту Північноатлантичного альянсу у Вільнюсі. Про це йдеться в програмі саміту, оприлюдненій у середу, 5 липня, на сайті НАТО.

Засідання Ради Україна-НАТО має пройти "на рівні голів держав та урядів, включно зі Швецією", заявку якої на членство поки не ратифікували дві країни.

Формат Ради замінить Комісію Україна - НАТО, попереднє засідання якої на рівні міністерств оборони відбулося 15 червня після шестирічної паузи через блокування Угорщиною.

"Новий рівень відносин"

Міністр оборони України Олексій Резніков висловлював сподівання, що це засідання буде останнім в форматі Комісії. За його словами, формат Ради передбачає "новий рівень відносин, вищий рівень взаємодії". "Це коли Україна буде хоч ще не членом НАТО, але вже на рівних буде перебувати у всіх комітетах, у всіх представницьких засіданнях з правом порушувати питання, які зокрема прописані в їхніх угодах", - пояснював Резніков.

Своєю чергою генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зауважував, що рівень Комісії - консультативний, тоді у форматі Ради Київ зможе ухвалювати спільні рішення з членами Альянсу.

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Кулеба: Рада без членства - як танк без гармати

Водночас міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголошував, що підвищення формату Комісії до Ради без рішучих кроків щодо членства України в НАТО - це "все одно, що надати танк без гармати". "Україна потрібна НАТО як член Альянсу, а не лише як привілейований партнер", - наголошував міністр.

Президент України Володимир Зеленський запрошений на саміт НАТО у Литві 11-12 липня, втім у його Офісі кажуть, що він не приїде, якщо лідери країн-членів проявлять "дефіцит мужності" та відмовляться запросити Київ до Альянсу. Українська влада неодноразово казала, що розуміє неможливість вступу в НАТО до завершення війни, але очікує від саміту у Вільнюсі чіткого рішення щодо майбутнього членства, зокрема запрошення до приєднання після війни за спрощеною процедурою.

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