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Саміт НАТО у Вільнюсі "не розчарує українців" - Литва

Анастасія Шепелева
45 хв. тому

За словами президента Литви Гітанаса Науседи, Україна на саміті НАТО в Вільнюсі наступного тижня отримає "чимало", втім не все, на що очікує.

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Прапор НАТО та країн-членів альянсу
Прапор НАТО та країн-членів альянсуФото: Johanna Geron/REUTERS

На саміті Північноатлантичного альянсу (НАТО) у Вільнюсі наступного тижня будуть знайдені такі формулювання, які не розчарують українців, переконаний президент Литви Гітанас Науседа.

"У мене є відчуття, що ми ще знайдемо ті формулювання, які не розчарують українців, і що вони скажуть більше, ніж ми звикли озвучувати", - зазначив Науседа в інтерв'ю литовському національному мовнику LRT, оприлюдненому в середу, 5 липня.

За його словами, на саміті в Литві 11-12 липня деякі країни зобов'яжуться надати гарантії безпеки Україні, а також уже є домовленість про створення ради Україна-НАТО для посилення інтеграції Києва до Альянсу.

Науседа: Зеленський отримає "чимало" на саміті

"Президент (України Володимир. - Ред.) Зеленський, я сподіваюся, після прибуття до Вільнюса, дійсно отримає, можливо, не все з того, чого він очікує у своїх планах-максимумах, але він точно отримає чимало", - сказав Науседа.

Водночас він визнав, що деякі моменти в НАТО ще не вирішили, втім назвав "це питанням найближчих днів". "Для мене успіх означатиме, якщо ми скажемо більше, ніж на саміті в Бухаресті (у 2008 році. - Ред.)", - зазначив президент Литви.

Він додав, що не став би "категорично стверджувати", що запрошення Україні вступити до Альянсу після війни в тому чи іншому вигляді не буде. За його словами, наразі триває діалог між країнами, які підтримують вступ України, та "обережнішими членами НАТО". Науседа висловив сподівання, що ці дискусії завершаться "у взаємоприйнятний спосіб".

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Зеленський приїде на саміт НАТО з умовами

Зеленський запрошений на саміт, утім, остаточно його участь у заході поки не підтверджена. 29 червня заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква заявив, що Зеленський не приїде на саміт НАТО, якщо лідери країн-членів проявлять "дефіцит мужності" і відмовляться запросити Київ до Альянсу.

У Києві неодноразово казали, що розуміють неможливість вступу в НАТО до завершення війни, але очікують від саміту в Литві чіткого рішення щодо майбутнього членства, зокрема запрошення до приєднання після війни за спрощеною процедурою.

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