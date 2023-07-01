Зеленський: НАТО - не НАТО без України

Майбутнє членство України в НАТО має продемонструвати Путіну та іншим агресорам, що їх не бояться і вони програють, впевнений Володимир Зеленський.

Членство України в Північноатлантичному альянсі (НАТО) має продемонструвати, що світ не боїться держав-агресорів, переконаний президент України Володимир Зеленський.

"Важливо поставити (президента РФ Володимира. - Ред.) Путіна на місце і сказати: "Ми тебе не боїмося". Членство України в НАТО - це одна з відповідей, яка конкретно фіксує, що світ не боїться будь-якого агресора, і у випадку агресії він буде ізольований, буде на самоті і точно програє", - сказав Зеленський в інтерв'ю низці іспанських ЗМІ, опублікованому в суботу, 1 липня, відповідаючи на запитання щодо його очікувань від саміту НАТО, який відбудеться у Вільнюсі 11-12 липня.

За його словами, йому "хотілося б мати запрошення" для України стати членом НАТО під час саміту. "В цілому щось чітке мати. Я людина конкретна, і дуже хотілося б, щоб і на тому боці союзників були дуже конкретні люди", - сказав президент.

Зеленський переконує, що НАТО виграє від членства України

Зеленський наголосив на перевагах для НАТО в разі вступу України з огляду на бойовий досвід її військових і потужність армії. "Я вважаю, що НАТО - не НАТО без України. Ми у війні, ми перебуваємо на сході флангу НАТО і ми дійсно тут потужні, ми це показали. У будь-якому випадку, у нас є практика і є практична потужна армія з великим досвідом", - впевнений президент.

На його переконання, "не може союз з таким потенціалом, з такою кількістю країн бути відтепер без України", адже Києву "треба ділитися" набутим у війні досвідом. "Весь цей досвід потрібен НАТО. І тому це буде дійсно союз з потужним досвідом, з потужною зброєю і з потужною армією", - зазначив Зеленський.

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Він також пояснив, що якщо Україна буде членом НАТО, то вона буде здатна розміщувати свої бригади у тих сусідніх країнах, які є невеликими і які не мають чисельної армії. "Це не тільки безпека, але це і економіка, це зручно. Тому я вважаю, що без України це буде не зовсім сучасний безпековий союз", - впевнений Зеленський. При цьому він також згадав і про велику підтримку вступу до НАТО серед українського суспільства.

Найголовнішим, на думку президента, є те, що прийом України до НАТО стане "важливим сигналом" для будь-якого агресора, що його ніхто не боїться. "Якщо буде агресія проти будь-якої держави НАТО, проти будь-якої держави Європи: ви бачили, як Україна воювала? Ви бачили, як весь світ об'єднався у допомозі Україні? Це серйозне попередження будь-якому потенційному агресору, що ми своїх не кидаємо і будемо захищати у будь-якому випадку", - вважає Зеленський.

Гарантії безпеки - не заміна членства у НАТО

Відповідаючи на питання, якими він бачить гарантії безпеки, Зеленський заявив, що Україна вже має від партнерів гарантії "через умови війни" - щодо санкцій проти агресора, щодо постачання зброї, а також фінансові гарантії підтримки бюджету та механізми щодо замороження активів агресора. Але "в усіх цих напрямків ще немає постійності та стандартизації", зазначив Зеленський.

"Тобто гарантії безпеки - це усі ці напрямки на папері, але обов'язкові, з термінами і об'ємами відповідної підтримки - санкційної, фінансової, оборонної, політичної, інформаційної, підтримки кіберзахисту - але з конкретикою. І дуже важливо зафіксувати у гарантіях безпеки, у який час і хто долучається в разі агресії", - пояснив Зеленський своє бачення того, якими мають бути гарантії безпеки.

Але при цьому він наголосив, що ці гарантії не повинні бути для України замінником членства у НАТО. "НАТО для нас - найголовніша гарантія безпеки, і ми не погоджуємося на будь-які гарантії безпеки - на папері або без - якщо нам їх пропонують як альтернативу безпековому союзу. Ні. Ми говоримо про те, що ці гарантії безпеки Україні мати важливо, допоки ми не є членом НАТО", - сказав Зеленський.

Зеленський: Після України Путін піде далі

Він також зазначив, що дотепер ніхто з держав не знав, що таке у реальності підтримка НАТО, тому важливим є, щоби на прикладі України країни Альянсу бачили, як діють союзники. "Це важливий сигнал усім членам НАТО. У разі, якщо Україна не витримає і Росія піде на будь-яку Балтійську державу або, наприклад, на Польщу або ще кудись, впевненості у тому, що упродовж доби країни НАТО заведуть свої війська, літаки, у маленьких країн, навіть членів НАТО, немає. Скажу вам відверто. Ми розмовляємо про це. Тому всі й бояться, що, не дай Боже, Україна програє у війні", - розповів Зеленський.

У такому разі, на його переконання, далі буде вибір між Третьої світовою війною або припиненням існування НАТО як військового союзу. "І саме такий вибір, тому що Путін точно піде на Балтійські держави", - попередив український президент.

Саміт НАТО у Вільнюсі відбудеться 11-12 липня. Керівництво України, зокрема й Зеленський, неодноразово заявляли, що очікують від саміту чіткого рішення щодо майбутнього членства в Альянсі. Водночас у Києві також заявляли, що розуміють неможливість приєднання до НАТО до завершення війни.

Зеленський запрошений на саміт, утім, остаточно його участь у заході поки не підтверджена. 29 червня заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква заявив, що Зеленський не приїде на саміт НАТО, якщо лідери країн-членів проявлять "дефіцит мужності" і відмовляться запросити Київ до Альянсу.