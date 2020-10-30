Звіт Євросоюзу щодо України вказав на загрози останніх рішень КСУ

Євросоюз опублікував звіт щодо імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС за останній рік. У ньому зокрема вказується на те, що останні рішення Конституційного суду України (КСУ) поставили під загрозу досягнення у боротьбі з корупцією в Україні. Звіт опублікувала у вівторок, 1 грудня, пресслужба Єврокомісії.

"Незважаючи на дестабілізаційні дії Росії, конфлікт на Сході та пандемію коронавірусу, Україна продовжила здійснювати прогрес на шляху реформ. Критично важливо, щоб політичне керівництво України продовжило ці зусилля та зробило реформи незворотними, передусім у питанні верховенства права. Український народ очікує цього", - заявив верховний представник ЄС з зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель.

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"ЄС продовжить підтримувати Україну у впровадженні реформ, щоб цілковито імплементувати угоду про асоціацію та скористатися її перевагами, а також пом'якшити негативний вплив коронакризи (…) Наша спільна ціль - підтримати стратегічну орієнтацію України на тіснішу інтеграцію з ЄС", - додав єврокомісар з сусідства та розширення Олівер Варгеї.

У пресслужбі вказали на позитивні здобутки у сфері верховенства права та боротьба з корупцією. Ідеться зокрема про перші рішення Вищого антикорупційного суду України, а також покращення співпраці між Національним антикорупційним бюро (НАБУ) та Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою (САП). "Але кількість засуджень у розслідуваннях корупції залишається поки низькою. Водночас, останні рішення КСУ поставили під питання досягнення країни у боротьбі з корупцією, а також підтвердили те, що успішна судова реформа є життєво важливою", - зазначили в пресслужбі Єврокомісії.

Такі звіти ЄС публікує щорічно. Документ стане основою для Ради асоціації Україна-ЄС, яка пройде 8 грудня. Євросоюз представлятиме Боррель, Україну - прем'єр Денис Шмигаль. Через пандемію коронавірусу це засідання відбудеться у відеоформаті й тому не буде формальним засіданням Ради асоціації.