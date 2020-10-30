 Звіт Євросоюзу щодо України вказав на загрози останніх рішень КСУ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.12.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Звіт Євросоюзу щодо України вказав на загрози останніх рішень КСУ

ЄС опублікував річний звіт щодо імплементації угоди про асоціацію з Україною. У ньому він вказав на досягнення у боротьбі з корупцією, але наголосив, що останні рішення КСУ ставлять їх під загрозу.

Прапори України та ЄС

У Брюсселі вказують на загрози для європейського курсу України через рішення Конституційного суду

Євросоюз опублікував звіт щодо імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС за останній рік. У ньому зокрема вказується на те, що останні рішення Конституційного суду України (КСУ) поставили під загрозу досягнення у боротьбі з корупцією в Україні. Звіт опублікувала у вівторок, 1 грудня, пресслужба Єврокомісії.

"Незважаючи на дестабілізаційні дії Росії, конфлікт на Сході та пандемію коронавірусу, Україна продовжила здійснювати прогрес на шляху реформ. Критично важливо, щоб політичне керівництво України продовжило ці зусилля та зробило реформи незворотними, передусім у питанні верховенства права. Український народ очікує цього", - заявив верховний представник ЄС з зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель.

Читайте також: Коментар: Зеленський проти КС - Україна сповзає в глибоку кризу

"ЄС продовжить підтримувати Україну у впровадженні реформ, щоб цілковито імплементувати угоду про асоціацію та скористатися її перевагами, а також пом'якшити негативний вплив коронакризи (…) Наша спільна ціль - підтримати стратегічну орієнтацію України на тіснішу інтеграцію з ЄС", - додав єврокомісар з сусідства та розширення Олівер Варгеї.

У пресслужбі вказали на позитивні здобутки у сфері верховенства права та боротьба з корупцією. Ідеться зокрема про перші рішення Вищого антикорупційного суду України, а також покращення співпраці між Національним антикорупційним бюро (НАБУ) та Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою (САП). "Але кількість засуджень у розслідуваннях корупції залишається поки низькою. Водночас, останні рішення КСУ поставили під питання досягнення країни у боротьбі з корупцією, а також підтвердили те, що успішна судова реформа є життєво важливою", - зазначили в пресслужбі Єврокомісії.

Такі звіти ЄС публікує щорічно. Документ стане основою для Ради асоціації Україна-ЄС, яка пройде 8 грудня. Євросоюз представлятиме Боррель, Україну - прем'єр Денис Шмигаль. Через пандемію коронавірусу це засідання відбудеться у відеоформаті й тому не буде формальним засіданням Ради асоціації.

Дивитись відео 20:59

Втрата безвізу, оновлення КСУ та незаконна ініціатива Зеленського - євродепутати в інтерв'ю DW (03.11.2020)

DW.COM

Рішення КСУ в ЄС вважають підставою для тимчасового зупинення "безвізу" - ЗМІ

У Євросоюзі стурбовані рішеннями Конституційного суду України щодо діяльності антикорупційних органів. Це може стати підставою для тимчасового зупинення безвізового режиму, зазначає видання "Європейська правда".  

В Офісі президента озвучили три кроки для виходу України з конституційної кризи

Нещодавнє рішення КСУ завдало значної шкоди антикорупційній інфраструктурі України і поставило під загрозу досягнення країни на шляху євроінтеграції, зазначив очільник ОП Андрій Єрмак.  

Посли G7 в Україні виступають за чесний і прозорий відбір нових суддів КСУ

Посли країн G7 (Великої сімки) в Україні вважають необхідним чесний і прозорий відбір нових суддів Конституційного суду України.  

Зеленський пропонує Раді відновити відповідальність за недостовірне декларування

Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт, який передбачає відновлення відповідальності чиновників за декларування недостовірної інформації.  

КСУ закинув НАЗК "самоусунення" від виконання повноважень

У Конституційному суді України заявили, що, прикриваючись їхнім рішенням, у Національному агентстві із запобігання корупції самоусунулися від виконання обов'язків.  

Також за темою

Verfassungsgericht Ukraine Richter

Рішення КСУ щодо антикорупційних законів: небезпека втрати безвізу з ЄС? 30.10.2020

У ЄС кажуть, що рішення КСУ щодо діяльності антикорупційних органів в Україні ставить під сумнів міжнародні зобов'язання Києва. Відповіддю може стати призупинення безвізового режиму з Києвом.

Ukraine Vorsitzender deі ukrainischen Verfassungsgerichtshof Oleksandr Tupitskij (Rechts)

Голова КСУ бачить у законопроєкті Зеленського ознаки конституційного перевороту 30.10.2020

Голова Конституційного суду України Олександр Тупицький зазначив, що законопроєкт президента України Володимира Зеленського щодо КСУ суперечить Конституції, а судді продовжать роботу навіть у разі його ухвалення.

EU-Ukraine-Gipfel in Brüssel

Зеленський у Брюсселі: як пройшов перший "живий" саміт Україна-ЄС 07.10.2020

Свій перший "живий" міжнародний саміт з початку пандемії Євросоюз вирішив провести з Україною. Як Зеленського приймали в Брюсселі, як оцінюють його успіхи в реформах і про що домовилися на саміті - в репортажі DW.

Реклама

Докладно

Петер Шмідтґен переніс COVID-19 у важкій формі

Від застуди до коми. Шокуюча розповідь пацієнта з ковідом

Небезпека перенести коронавірус у найважчій формі існує і для тих, хто не належить до групи ризику.  

Протести підприємців у Києві в середині листопада

"Не треба вісім тисяч, дайте працювати"

Об'єднання підприємців в Україні вважають неефективними заходи допомоги, запропоновані президентом.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  