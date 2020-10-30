 В Офісі президента озвучили три кроки для виходу України з конституційної кризи | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.11.2020

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В Офісі президента озвучили три кроки для виходу України з конституційної кризи

Нещодавнє рішення КСУ завдало значної шкоди антикорупційній інфраструктурі України і поставило під загрозу досягнення країни на шляху євроінтеграції, зазначив очільник ОП Андрій Єрмак.

Андрій Єрмак (архівне фото)

Андрій Єрмак

В Офісі президента (ОП) України наголошують на необхідності якнайшвидшого пошуку виходу з нинішньої конституційної кризи, яка виникла через рішення Конституційного суду України (КСУ) про скасування кримінальної відповідальності за неправдиві декларації. Про це ввечері п'ятниці, 27 листопада, написав керівник ОП Андрій Єрмак на своїй Facebook-сторінці.

За словами Єрмака, команда Зеленського переконана, що нещодавнє рішення КСУ "завдало значної шкоди антикорупційній інфраструктурі України" і "поставило під загрозу досягнення" країни "на шляху євроінтеграції". Для виходу з конституційної кризи "потрібно зробити три важливі кроки", зазначив Єрмак.

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"Перший - відновлення кримінальної відповідальності за навмисне ненадання декларації чи надання неправдивих відомостей у деклараціях. (…) Другий - відновлення повноважень НАЗК щодо моніторингу електронного декларування та врегулювання питання декларацій суддів. Третій - врегулювання питання утворення НАБУ та забезпечення гарантії діяльності його директора", - озвучив ці пропозиції Єрмак.

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Він також додав, що задля виконання цих кроків "усі органи влади мають діяти злагоджено та ефективно".

Законопроєкт Зеленського про відновлення відповідальності за неправдиві декларації

27 листопада у Верховній Раді зареєстрували внесений президентом Володимиром Зеленським законопроєкт про відновлення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання декларації особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Як повідомлялося, 27 жовтня КСУ ухвалив і оприлюднив рішення, яким визнав неконституційними повноваження Національного агентства з протидії корупції щодо контролю і перевірки електронних декларацій, відкритого цілодобового доступу до реєстру декларацій, проведення моніторингу способу життя, а також низку положень закону України "Про запобігання корупції". Цим рішенням також визнана неконституційною стаття Кримінального кодексу про відповідальність за декларування недостовірної інформації.

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Дане рішення наразилося на гостру критику як українських та європейських політиків, так і громадськості.

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