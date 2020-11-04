КСУ закинув НАЗК "самоусунення" від виконання повноважень

У Конституційному суді України (КСУ) наполягають на тому, що Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) самоусувається від виконання власних повноважень, прикриваючись рішенням суду. Про це у пресслужбі суду заявили в четвер, 12 листопада.

У КСУ звернули увагу на те, що НАЗК регулярно публікує інформацію про неможливість виконувати повноваження, посилаючись на рішення КСУ від 27 жовтня цього року. Зокрема, останнім з таких повідомлень у суді називають новину про те, що згадане вище рішення ускладнило перевірку інформації у звітах політичних партій.

"Таким чином, системно прикриваючись рішенням Конституційного суду України, Національне агентство із запобігання корупції щодня порушує законодавство в сфері боротьби з корупцією та самоусувається від виконання повноважень", - зазначається у повідомленні пресслужби КСУ.

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У КСУ впевнені - їхнє рішення неправильно трактують

Також у повідомленні пресслужби зазначається, що до негативних наслідків призводить нерозуміння чи свідоме неправильне трактування ухваленого Конституційним судом України рішення.

У КСУ наполягають, що судді можуть роз'яснити порядок виконання рішення суду за клопотанням учасника конституційного провадження, який брав участь у справі. Право на таке подання має суб'єкт подання, президент і голова парламенту. Роз'яснення того, як саме треба застосовувати рішення КСУ, зупинить його довільне тлумачення та спонукає НАЗК нести відповідальність за свої "неправомірні дії", - зазначають у пресслужбі суду.

Скандальне рішення щодо електронного декларування

Нагадаємо, що 27 жовтня КСУ ухвалив і оприлюднив рішення, яким визнав неконституційними повноваження Національного агентства з протидії корупції (НАЗК) щодо контролю і перевірки електронних декларацій, відкритого цілодобового доступу до реєстру декларацій, проведення моніторингу способу життя, а також низку положень закону України "Про запобігання корупції". Цим рішенням також визнана неконституційною стаття Кримінального кодексу про відповідальність за декларування недостовірної інформації.

Це рішення наразилося на гостру критику як політиків, так громадськості. Так, 30 жовтня під стінами суду відбулася акція протесту, під час якої двір суду закидали презервативами. А 7 листопада активісти громадських організацій "Автомайдан" та "Центр протидії корупції" автопробіг до будинку голови КСУ Олександра Тупицького. Під час акції її учасники виставили перед будинком голови суду імпровізовану шибеницю.

29 жовтня президент Володимир Зеленський вніс до парламенту законопроєкт щодо "відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства", яким він пропонує визнати нікчемним рішення КСУ від 27 жовтня та припинити повноваження складу КСУ, який це рішення ухвалив. Але і ініціатива Зеленського також викликала хвилю критики.