"Конституційний надзвичайний стан": як у Берліні оцінюють конфлікт Зеленського та КСУ

Рішення Конституційного суду України (КСУ) про скасування кримінальної відповідальності за неправдиві декларації і обмеження роботи Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) викликало хвилю критики з боку української влади та населення. Президент України Володимир Зеленський скликав термінове закрите засідання РНБО і вніс до Верховної Ради законопроєкт про повне оновлення складу КСУ. Опитані DW німецькі політики й експерти називають ситуацію, що склалася в Україні, ключовим моментом не лише для Зеленського, але й для правової системи країни в цілому.

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Окрім самого рішення КСУ, викликом для правової системи України стане й запропонований Зеленським шлях врегулювання ситуації через припинення повноважень нинішнього складу суду рішенням парламенту, вважають у Берліні. На думку представниці зовнішньополітичного комітету Бундестагу від фракції Вільної демократичної партії Ренати Альт (Renata Alt), майбутнє голосування в Раді визначатиме політичну долю України. "Президент Зеленський вирішив чинити політичний тиск на Конституційний суд. Навіть якщо він таким чином хоче врятувати антикорупційне законодавство, він завдає великої шкоди репутації суддів та незалежності органів юстиції", - вважає політикиня.

Членкиня зовнішньополітичного комітету Бундестагу від німецьких лібералів Рената Альт

У дипломатичних колах Німеччини підкреслюють можливість проведення реформи судової системи в Україні лише за умови збереження верховенства права і незалежності судової влади. При цьому дипломати, з якими поспілкувалася DW, позитивно оцінюють прагнення Зеленського стати на захист боротьби з корупцією та зміцнювати антикорупційні органи в Україні.

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"Корупція підриває довіру"

Опитані DW німецькі політики погоджуються з тим, що рішення КСУ стало справжнім викликом для України. "Ми хочемо бути на боці України у важкі часи. Але ми також повинні мати змогу пояснити фінансову допомогу (Києву. - Ред.) власним платникам податків. Корупція дуже ускладнює це пояснення, саме тому на порядку денному стоїть прозорість. І саме для цього потрібні електронні декларації", - зазначає депутат Бундестагу від партії "Союз 90/Зелені" Омід Нуріпур (Omid Nouripour) в інтерв'ю DW.

Незалежно від стратегії виходу із правової кризи не можна підривати довіру до правосуддя, переконаний політик. "Важливо забезпечити, щоб НАБУ могло безперешкодно продовжувати свою справу. Корупція є найбільшою перешкодою України на шляху до реформ. Вона підриває довіру людей до власних установ та довіру таких держав, як Німеччина, які підтримують Україну", - зазначив депутат.

На необхідності продовження боротьби з корупцією наголошує і Рената Альт. На її думку, рішення Конституційного суду є серйозним ударом для Зеленського та його курсу на реформи. "Особливо вагомою є підозра того, що рішення конституційних суддів є політично мотивованим", - наголошує депутатка. Утім, на її думку, розпуск КСУ означав би здійснення політичного тиску на суд з боку Зеленського. "Не можна виключати, що розпуск КСУ, якщо він відбудеться, також розсердить таких донорів, як Міжнародний валютний фонд та Європейський банк реконструкції та розвитку", - каже Альт, зазначаючи, що для виходу з кризи потрібно шукати компромісне рішення.

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КСУ треба перезавантажити, але без поспіху

Експертка берлінського фонду "Наука і політика" С'юзен Стюарт (Susan Stewart) вважає ідею розпуску КСУ ознакою відсутності у Володимира Зеленського стратегії, адже "у минулому не було зроблено достатньо, щоб боротьба з корупцією залишилася у тому вигляді, у якому вона здійснювалася останніми роками". Експертка позитивно оцінює швидку реакцію президента на скандальне рішення суду, але застерігає від правових наслідків поспішних кроків. "Потрібно дотримуватися законів та принципів верховенства права", - підкреслює Стюарт.

"Українська політика входить у конституційний надзвичайний стан", - вважає берлінська експертка Ґвендолін Зассе

"Через заяву Зеленського, що він, можливо, розпустить Конституційний суд через парламент, українська політика зараз входить у конституційний надзвичайний стан. І мотивація Зеленського цілком зрозуміла", - зазначила у розмові з DW директорка берлінського Центру східноєвропейських і міжнародних досліджень (ZOiS) Ґвендолін Зассе (Gwendolyn Sasse). Вона наголошує, що розпуск КСУ йтиме в розріз із Конституцією України та принципами демократичної правової держави. Однак на пошук компромісу в Зеленського обмаль часу, якщо він хоче і надалі отримувати кредити від міжнародних партнерів, додає Зассе.

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Для виходу із правової кризи потрібно нарешті реформувати усю судову систему, радять оглядачі. "На жаль, ми бачимо не лише те, що судова система не була реформована ще до Зеленського - тобто за президентства Порошенка, - але й те, що і після його обрання цього не відбулося. І зараз ми маємо справу з наслідками", - вважає експертка фонду "Наука і політика".

Директорка ZoiS наголошує на необхідності переформатування КСУ, адже деякі його судді були призначені на посади ще тоді, коли Україну не можна було назвати "повністю демократичною державою". На її думку, оновлювати склад КСУ варто без поспіху упродовж більш тривалого часу та з залученням громадськості.

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