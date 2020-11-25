 Зеленський пропонує Раді відновити відповідальність за недостовірне декларування | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.11.2020

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Зеленський пропонує Раді відновити відповідальність за недостовірне декларування

Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт, який передбачає відновлення відповідальності чиновників за декларування недостовірної інформації.

Володимир Зеленський під час виступу у Верховній Раді (архівне фото)

Володимир Зеленський під час виступу у Верховній Раді (архівне фото)

Проєкт закону про відновлення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання декларації особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, зареєстровано у Верховній Раді в п'ятницю, 27 листопада.

Як повідомляється на порталі Верховної Ради, ініціатором законопроєкту №4434 є президент України Володимир Зеленський.

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Головним комітетом визначено комітет з питань правоохоронної діяльності. Згідно з текстом пояснювальної записки, законопроєктом пропонується виключити з Кримінального кодексу (КК) України статтю 366-1 і доповнити кодекс новою статтею 366-2 "Декларування недостовірної інформації".

Що передбачено у новій статті

У частині 1 цієї нової статті йдеться про те, що чиновники за умисне внесення недостовірних відомостей, якщо такі відомості відрізняються від достовірних на суму від 500 до 2000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, караються штрафом від 2500 до 3500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (42,5 тисячі - 59,5 тисячі гривень) або громадськими роботами на термін від 150 до 240 годин, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років".

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За умисне внесення недостовірних відомостей, якщо такі відомості відрізняються від достовірних на суму понад 2000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, карається штрафом від 3500 до 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на термін від 150 до 240 годин, або позбавленням волі на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

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Також пропонується окремо визначити в статті 366-3 КК України кримінальну відповідальність за неподання декларації особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

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Скандальне рішення КСУ

Нагадаємо, що 27 жовтня КСУ ухвалив і оприлюднив рішення, яким визнав неконституційними повноваження Національного агентства з протидії корупції щодо контролю і перевірки електронних декларацій, відкритого цілодобового доступу до реєстру декларацій, проведення моніторингу способу життя, а також низку положень закону України "Про запобігання корупції". Цим рішенням також визнана неконституційною стаття Кримінального кодексу про відповідальність за декларування недостовірної інформації.

Це рішення наразилося на гостру критику як політиків, так громадськості. 

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