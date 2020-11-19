Зеленський звернувся до Венеціанської комісії через скандальне рішення КСУ

Президент України Володимир Зеленський звернувся до Венеціанської комісії з проханням здійснити оцінку конституційної ситуації, викликаної рішенням Конституційного суду України (КСУ) від 27 жовтня, та надати висновок щодо стану антикорупційного законодавства після ухвалення цього рішення. Відповідний лист Володимир Зеленський направив голові Венеціанської комісії Джанні Букіккіо, повідомила в середу, 25 листопада, пресслужба президента України.

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Згідно з повідомленням, у листі Зеленський зазначає, що останні рішення КСУ стосовно базового для антикорупційної інфраструктури України законодавства призвели до серйозної конституційної кризи.

"Українська влада рішуче налаштована на її розв’язання та відновлення законодавчих механізмів запобігання та боротьби з корупцією", - зазначає Зеленський.

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Президент України звернувся до Венеціанської комісії з проханням надати висновок щодо ухвалення рішення суддями КСУ за наявності можливого конфлікту інтересів, щодо додержання КСУ процедури розгляду справи та ухвалення рішення, зокрема стосовно його обґрунтованості та дотримання меж конституційного подання, йдеться у повідомленні.

Президент України закликав надати висновок за процедурою прискореного розгляду, зважаючи на нагальну необхідність пошуку збалансованого рішення для виходу з конституційної кризи.

Скандальне рішення КСУ щодо антикорупційного законодавства

27 жовтня КСУ ухвалив і оприлюднив рішення, яким визнав неконституційними повноваження Національного агентства з протидії корупції (НАЗК) щодо контролю і перевірки електронних декларацій, відкритого цілодобового доступу до реєстру декларацій, проведення моніторингу способу життя, а також низку положень закону України "Про запобігання корупції". Цим рішенням також визнана неконституційною стаття Кримінального кодексу про відповідальність за декларування недостовірної інформації.

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Це рішення наразилося на гостру критику як політиків, так громадськості. Так, 30 жовтня під стінами суду відбулася акція протесту, під час якої двір суду закидали презервативами. А 7 листопада активісти громадських організацій "Автомайдан" та "Центр протидії корупції" автопробіг до будинку голови КСУ Олександра Тупицького. Під час акції її учасники виставили перед будинком голови суду імпровізовану шибеницю.

29 жовтня президент ВолодимирЗеленський вніс до парламенту законопроєкт щодо "відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства", яким він пропонує визнати нікчемним рішення КСУ від 27 жовтня та припинити повноваження складу КСУ, який це рішення ухвалив. Але ця ініціатива Зеленського також викликала хвилю критики.