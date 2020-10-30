 Володимир Зеленський пояснив свою ініціативу щодо КСУ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.11.2020

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Новини

Володимир Зеленський пояснив свою ініціативу щодо КСУ

Зеленський заявив, що ухвалення скандального рішення КСУ щодо е-декларацій, зокрема, поставило під питання отримання Україною фінансової допомоги від європейських партнерів за наявності "дірки в бюджеті".

Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленськийпояснив свою законодавчу ініціативу припинити повноваження суддів Конституційного суду тим, що було необхідно зупинити їх від "демонтажу антикорупційної інфраструктури" України. Про це він заявив ввечері у понеділок, 2 листопада, під час ефіру телеканалу ICTV. 

Він заявив, що після того, як КСУ ухвалив скандальне рішення щодо декриміналізації брехні в деклараціях посадовців, західні партнери України, серед яких МВФ, Світовий банк й ЄБРР, повідомили, що Київ залишиться без їхньої підтримки без проведення антикорупційної реформи.

"У нас дірка в бюджеті через кризу, через світову кризу… Тому я був вимушений зупинити дії суддів", - наголосив Зеленський. Він також зазначив, що його реакція на рішення КСУ зупинила орган конституційного судочинства від того, щоб ухвалити інші важливі рішення, зокрема, щодо продажу землі та державної мови.  

Найкращим виходом з цієї ситуації Зеленський бачить добровільну відставку суддів КСУ. "Судді мають зробити висновки і піти у відставку - навіть ті, які не голосували за це рішення", - сказав він. 

Скандальне рішення КСУ

27 жовтня КСУ ухвалив і оприлюднив рішення, яким визнав неконституційними повноваження Національного агентства з протидії корупції щодо контролю і перевірки електронних декларацій, відкритого цілодобового доступу до реєстру декларацій, проведення моніторингу способу життя, а також низку положень закону України "Про запобігання корупції". Цим рішенням також визнана неконституційною стаття Кримінального кодексу про відповідальність за декларування недостовірної інформації.

Це рішення наразилось на гостру критику як політиків, так громадськості. 29 жовтня президент Володимир Зеленський вніс до парламенту законопроєкт щодо "відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства", яким пропонується визнати неправосудним рішення КСУ від 27 жовтня та припинити повноваження складу КСУ, який це рішення ухвалив. Ця ініціатива Зеленського була сприйнята критично. 

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