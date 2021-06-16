Три чарівних слова: як Боррель хоче посилити політику ЄС щодо Росії

Поки президенти США та Росії Джо Байден і Володимир Путін обговорювали в Женеві світові проблеми, у Брюсселі верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель представив доповідь про відносини з Росією.

Якогось умислу в такому збігові не було. Доповідь Єврокомісія затвердила 15 червня, але у той день Боррель був також зайнятий на саміті ЄС-США з Байденом, тому представили її 16 червня. Ця доповідь стане основою для другої частини "стратегічної дискусії" про відносини з Росією на саміті ЄС 24-25 червня.

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Жозеп Боррель

У Брюсселі готуються до погіршення відносин Росії та ЄС

"Росія є найбільшим сусідом ЄС і залишається силою, з якою доводиться рахуватися у Європі та в усьому світі", - з такої оцінки починається доповідь. Значення РФ пояснюють, зокрема, розмірами країни, готовністю використовувати свою міць, а також військовим потенціалом. Водночас доповідь вказує і на "серйозні структурні слабкості" російської економіки, які лише посилюються.

У доповіді наголошується "дуже значний" потенціал для співпраці між ЄС і РФ. "Однак уряд Росії активно переслідує цілі, які йдуть у протилежному напрямку", - зазначається у документі. Серед прикладів називають створення сфери впливу в сусідніх країнах, підривання політичної єдності ЄС і спроби обмежити роль Євросоюзу в міжнародних відносинах.

"За нинішніх умов оновлене партнерство, яке би дозволило нам реалізувати весь потенціал тісної співпраці з Росією, - це віддалена перспектива", - констатував Боррель. "Тому ЄС повинен бути реалістичним і готуватися до подальшого погіршення відносин з Росією, які зараз і так на найнижчому рівні", - додав глава європейської дипломатії. При цьому він вважає, що Євросоюз все ж може зробити відносини з Росією "більш передбачуваними та стабільними".

П'ять принципів ЄС щодо Росії та три дієслова

Кардинальної зміни політики Євросоюзу щодо РФ Єврокомісія не пропонує. Вона й далі засновуватиметься на п'яти основоположних принципах, затверджених у 2016 році. Перший з них, зокрема, називає імплементацію мінських угод ключовою умовою зміни відносин ЄС і Росії.

Доповідь пропонує доповнити п'ять принципів трьома лініями поведінки або, за словами Борреля, трьома "дієсловами" чи "словами": давати відсіч, стримувати та співпрацювати. Ці три лінії планують використовувати одночасно, щоб зробити політику ЄС щодо Росії більш ефективною. Відповідаючи на запитання кореспондента DW, Боррель визнав, що більшість запропонованих заходів не є новими, але доповідь повинна їх структурувати, "роблячи наголос на необхідності бути більш проактивними, а не просто реагувати (на дії Росії. - Ред.)".

Як Євросоюз даватиме відсіч Росії?

Давати відсіч у Брюсселі хочуть порушенням Росією прав людини та міжнародного права. Тут доповідь приділяє головну увагу Україні, де Москва "послідовно" порушує міжнародне право. Протидія "зловмисним" діям РФ "може включати посилення та розширення" санкцій. Також у Єврокомісії хочуть протидіяти спробам Москви видати себе за "посередника" у конфлікті на Донбасі, хоча вона і є його учасником. А паспортизації на Донбасі та в Криму у Брюсселі слід давати відсіч за допомогою візової політики.

Також у доповіді вказують на те, що "репресивні" закони про "іноземних агентів", "небажані" й "екстремістські" організації посилюють і без того систематичний наступ на права та свободи людини в РФ, "незважаючи на те, що вони закріплені у конституції Росії та міжнародними зобов'язаннями країни". Як приклад наводять "політично мотивовані" судові вироки Олексію Навальному, спробу його вбити нервово-паралітичною речовиною та визнання заснованих ним організацій "екстремістськими".

"ЄС ставить собі за ціль обмеження ресурсів, які уряд Росії зможе залучати для здійснення підривної зовнішньої політики", - говориться у доповіді. На закритому брифінгу для журналістів чиновники ЄС не пояснили, як саме вони хочуть досягти цього, але вони планують представити конкретні пропозиції восени. Те саме стосується і наміру посилити боротьбу з корупцією та відмиванням грошей. Як відомо, зараз у ЄС немає правових інструментів запровадити санкції проти російських олігархів.

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Як у Брюсселі хочуть стримувати Росію?

Стримування буде спрямовано на спроби Росії підірвати інтереси Євросоюзу. Для цього сам ЄС повинен стати стійкішим до загроз. Ідеться про кібербезпеку, оборону, протидію дезінформації та гібридним загрозам. ЄС допомагатиме й Україні та іншим країнам "Східного партнерства" укріплювати свою стійкість. При цьому успішні реформи у сферах верховенства права, боротьби з корупцією та ефективного державного управління в доповіді назвали "ключовою протиотрутою" до спроб Росії втрутитися у їхні справи чи дестабілізувати ці країни.

Окрему увагу в доповіді приділили енергетиці. "Ми будемо краще використовувати важіль, який нам надає наш енергетичний перехід", - йдеться у документі. А саме, завдяки відновлюваній енергетиці ЄС купуватиме все менше російського вугілля та нафти, а в подальшому й газу. У доповіді нагадали, що експорт енергоносіїв забезпечує 40 відсотків доходів російського бюджету та 25 відсотків ВВП, причому його більша частина іде в ЄС. Зниження залежності Євросоюзу від енергоносіїв з РФ сильно вплине на відносини між ними, прогнозують в Брюсселі, хоча і визнають, що це відбудеться протягом 10-20 років.

У яких сферах ЄС хоче співпрацювати з Росією

"Я вважаю, що ми повинні намагатися підтримувати позитивні контакти з Росією, оскільки це також спосіб захисту наших інтересів", - зауважив Боррель. За його словами, у низці питань співпраця з РФ є "неминучою", наприклад, коли йдеться про Арктику. Серед інших наведених у доповіді сфер - охорона здоров'я, боротьба зі змінами клімату та екологія.

Під співпрацею у Єврокомісії розуміють і посилення контактів між людьми, наприклад, за допомогою видачі безплатних шенгенських віз для молоді, науковців, студентів. Доповідь обіцяє й посиленні підтримки громадянського суспільства та правозахисників у РФ, для чого хоче застосовувати "більш гнучкі та креативні підходи".