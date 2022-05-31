Призначений на 17 липня референдум про приєднання Південної Осетії до РФ відклали, "враховуючи невизначеність правових наслідків питання, яке виноситься". Про це йдеться в "указі" так званого президента самопроголошеної республіки Алана Гаглоєва від 30 травня.

Гаглоєв обійняв посаду 24 травня. Він скасував рішення попереднього "президента" Анатолія Бібілова від 13 травня, яким призначався референдум. В новому "указі" йдеться про те, що необхідно "невідкладно провести з російською стороною консультації з усього комплексу питань".

У Москві відхрестилися від референдуму в Південній Осетії

24 травня речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Москва не робить жодних кроків щодо організації південноосетинського референдуму. За його словами, ініціативу щодо референдуму слід доопрацювати юридично, в тому числі "подумати над формулюваннями".

26 серпня 2008 року, незабаром після так званої "п'ятиденної війни" в Грузії, тодішній президент Росії Дмитро Медведєв підписав указ про визнання незалежності Південної Осетії та Абхазії. Крім Росії, незалежність Південної Осетії від Грузії визнають лише кілька країн світу.

Так зване "керівництво" Південної Осетії неодноразово заявляло про плани проведення референдуму щодо входження до складу РФ. Після останньої такої заяви в Абхазії наголосили, що не збираються приєднуватись до РФ.

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