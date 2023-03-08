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Розгін протесту проти грузинського закону про іноагентів у Тбілісі 7 березня 2023 року
Розгін протесту у Тбілісі 7 березняФото: Mikhail Yegikov/TASS/dpa/picture alliance
ПолітикаГрузія

У ЄС пригрозили Грузії за скандальний закон про "іноагентів"

Ольга Журавльова | Дмитро Андрєєв
3 год. тому

Жозеп Боррель заявив, що остаточне ухвалення закону про "іноагентів" у Грузії може мати серйозні наслідки для відносин з ЄС. Поліція раніше розігнала противників закону в Тбілісі сльозогінним газом і водометами.

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Законопроєкт про "іноземний вплив", ухвалений парламентом Грузії в першому читанні, - несумісний з цінностями та стандартами Європейського Союзу. Відповідно, це суперечить заявленій Тбілісі меті щодо вступу до ЄС. Таку заяву ввечері вівторка, 7 березня, поширив верховний представник Євросоюзу з зовнішньої політики Жозеп Боррель.

"Законопроєкт у його нинішньому вигляді ризикує мати стримувальний ефект на громадянське суспільство і засоби масової інформації з негативними наслідками для багатьох грузинів, які отримують вигоду від їхньої роботи", - зазначив Боррель. Він додав, що остаточне ухвалення документа "може мати серйозні наслідки" для відносин Грузії та ЄС.

Глава європейської дипломатії закликав Тбілісі підтримати прихильність демократії, верховенству права та правам людини, а також нагадав про право людей на мирний протест.

Розгін протесту в Тбілісі

Раніше цього ж дня в Тбілісі відбулася масштабна акція протесту  на тлі ухвалення законопроєкту про "іноагентів" у першому читанні. На площі перед парламентом зібралися кілька тисяч людей. Для розгону учасників мітингу грузинський спецназ застосував сльозогінний газ і водомети.

Міністерство внутрішніх справ Грузії опублікувало заяву, в якій стверджує, що акція протесту набула насильницького характеру, а її учасники застосовували проти поліцейських "різні предмети, зокрема легкозаймисті". За даними міністерства, під час акції постраждали як її учасники, так і правоохоронці.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі підтримала мітингувальників. Вона пообіцяла накласти на документ вето. "Всі інститути влади в Грузії, насамперед я, зобов'язані зробити все, щоб наша країна увійшла до Євросоюзу, щоб у нас завжди був шлях до євроінтеграції", - заявила вона. На її переконання, ті, хто підтримує цей законопроєкт і голосує за нього - порушують конституцію.

Законопроєкт про "іноагентів"

Суперечливий законопроєкт про "іноземний вплив" вніс до парламенту Грузії громадський рух "Сила народу", що з'явився в країні незабаром після початку вторгнення РФ в Україну. Однією зі своїх цілей рух позначив протистояння "пропаганді ліберальної ідеології" та "бажанню Заходу втягнути Грузію у війну".

Автори документа пропонують наділяти статусом "агентів іноземного впливу" неурядові організації та ЗМІ, які отримують щонайменше 20 відсотків фінансування від іноземної держави (не враховуючи рекламних контрактів).

Іншою дискусійною ініціативою "Сили народу" є законопроєкт "про реєстрацію іноземних агентів", згідно з яким "іноагентами" можуть бути визнані юридичні та фізичні особи. Обидва законопроєкти підтримує правляча партія "Грузинська мрія", яка разом із "Силою народу" має в парламенті Грузії абсолютну більшість місць.

Опозиційні політики та представники громадських організацій Грузії розкритикували законопроєкти. Вони вважають нововведення калькою з російських законів про "іноагентів", які ухвалюють з метою дискримінувати неугодні владі неурядові організації та ЗМІ й обмежити їхню роботу.

Читайте також: У РФ розширили список "іноагентів": Максим Галкін "отримує допомогу від України"

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